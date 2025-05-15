SES'ten Liyakat ve Ücret Talepleri

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - SES Sinop İl Temsilcisi Ayhan Çalık, "Bütün kurumlarımızda liyakatsiz atamalar yüzüne iş barışı bozulan, gelir düzeyleri değişik olan arkadaşlarımız çalışmak zorundalar. Aldığımız ücretler bir sürü kalemden oluşuyor ve bir sürü kalem emekliye yansımıyor. Bir sürü arkadaşımız güvencesiz çalışıyor. Bu sistem değişmeli. Birincisi, bu sistem başlı başına sağlıksızlık üretiyor" dedi.

Sinop'ta, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından, Hemşirelik Haftası nedeniyle Atatürk Devlet Hastanesi önünde, "Köle değil, ebeyiz, hemşireyiz" adıyla basın açıklaması yapıldı.

Açıklama öncesi ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan SES Sinop İl Temsilcisi Ayhan Çalık, şöyle konuştu:

"Gönül isterdi ki bugünleri bayram havasında kutlayarak geçirelim, ama ne yazık ki iş konumuzda bir sürü meslek grubunda olduğu gibi bu arkadaşlarımızın da durumları iyileştirilmek bir yana, her geçen gün daha da kötüye gitmekte. O yüzden bu özel günlerde kutlama yapmak yerine alanlarda mücadele ederek geçiyoruz. Hiçbir durum iyiye gitmiyor. Bütün kurumlarımızda liyakatsiz atamalar yüzünden iş barışı bozulan, gelir düzeyleri değişik olan arkadaşlarımız çalışmak zorundalar. Aldığımız ücretler bir sürü kalemden oluşuyor ve bir sürü kalem emekliye yansımıyor. Bu yüzden arkadaşlarımız emekli olamadan çalışmak zorunda kalıyorlar. İş güvencesi olmuyor ve bir sürü arkadaşımız güvencesiz çalışıyor. Bu sistem değişmeli. Birincisi, bu sistem başlı başına sağlıksızlık üretiyor. İkincisi, bu liyakatsiz atamalardan vazgeçilmeli. Üçüncüsü ise performans, ek ödeme, katkı payları değil. Emekliye yansıyacak insanca yaşamaya yetecek tek kalemde maaş istiyoruz. Taleplerimiz bunlar."