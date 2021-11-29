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Seslendirme karşılığında sadece mama istiyor - Son Dakika

Seslendirme karşılığında sadece mama istiyor

29.11.2021 13:42
Seslendirme karşılığında sadece mama istiyor

Eskişehir'deki hayvan sever Sevil Kızılırmak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sokak hayvanlarına mama sağlamak için, dublaj yapmak istediğini söyledi.

Eskişehir'deki hayvan sever Sevil Kızılırmak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sokak hayvanlarına mama sağlamak için, dublaj yapmak istediğini söyledi.

"Bundan 2,3 yıl önce sokak hayvanları için ne yapabilirim" diye düşünürken dublaj ve seslendirme kursunu gördüğünü anlatan Kızılırmak, kursu bitirdikten sonra da birkaç fabrikaya santral seslendirmesi ve reklam seslendirmesi yaptığını karşılığında sadece hayvanlar için mama istediğini söyledi. Covid'den dolayı bu çalışmaya ara verdiğini, şimdi ise yeniden sesini duyurmak istediğini ifade eden Kızılırmak, "Reklam, anons, santral seslendirmesi yaptırmak isterseniz lütfen bana ulaşın, sokak hayvanları için mama karşılığında seslendirmenizi yaparım. Siz de çorbada tuzum olsun derseniz bana ulaşabilirsiniz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Seslendirme karşılığında sadece mama istiyor
Seslendirme karşılığında sadece mama istiyor

Sokak Hayvanları, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Seslendirme karşılığında sadece mama istiyor - Son Dakika


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