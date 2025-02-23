Sevgi Aykul'un Şifa Dağıtan Sirkesi - Son Dakika
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Yerel

Sevgi Aykul'un Şifa Dağıtan Sirkesi

Eskişehirli girişimci Sevgi Aykul, organik sirke üreterek hem kazanç sağlıyor hem de şifa veriyor.

23.02.2025 14:08
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Kendi sirke markasını kurup hem hayatını değiştirdi hem de şifa dağıttı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir girişim yaparak kendi markasını kuran Sevgi Aykul, ürettiği organik sirkelerle hem kendine yeni bir kazanç kapısı aralarken, vatandaşlara şifalı ürünler yapıyor.

Eskişehir'de yaşayan girişimci Sevgi Aykul, doğal ürünlerle kimyasaldan uzak sirkeler üretiyor. 2011 yılından beri sirke işi ile uğraştığını belirten Aykul, yıllarını sirkeye verdiğini ve sirke aşikarı olduğunu dile getirdi. Ürettiği sirkelerinden içenin şifa bulduğunu ifade eden Aykul, vatandaşlardan aldığı geri dönüşlerden memnun olduğunu söyledi. Organik sirkelerin mide yakmadığını ve vücudun herhangi bir yerine zarar vermediğini vurgulayan Aykul, "Ürünlerim kimyasaldan uzak ve doğal ürünlerden yapılıyor. Hepsi organiktir. Özel ürünler hastalıklara göre üretiliyor. Şifa mahiyetinde olan sirkeler toptan ve perakendedir. Diğer sirkeler bütün Türkiye'ye yayılacağı için organik yapma imkanı çok zor. Onlar bir gecede asidik salgılayan sirkelerdir. Ama organik sirkeler hem doğallığı ile ormanın içerisinde hem organikliği ile ilaç almamış 6 ay fermente sonucunda 1 yıl sonra satışa sunulan sirkelerdir. Bunlar mide yakmaz, vücudun herhangi bir yerine zarar vermez ve içenler şifa bulur" dedi.

"Kişiye özel sirkelerde üretiyorum"

Sirkeleri kullananlardan aldığı dönüşlerden oldukça memnun olduğunu ve kişilere özel sirke üretimi yaptıklarından bahseden Aykul, " 2011 yılından beri sirke yapıyorum. Yıllarımı sirkeye verdim. Sirke aşikarı olarak araştırdım, eğitimler aldım. Profesyonel olarak toptan ve perakende de 5 yıldan beri büyük firmalarla çalışıyorum. Yaptığım her sirke önce bir deneme aşaması oldu. Lezzeti, tadı, menfaati görünce sirkenin toptanına girmiş oldum. Kişiye özel sirkelerde üretiyorum. Bu işe maddi boyutla başlamıştım fakat bunun manevi değerlerini görünce daha istekli oldum. Aldığım dönüşlerdeki memnuniyet beni çok mutlu etti. Midem rahatladı, kolesterolüm düştü, akciğerimdeki leke gitti gibi geri dönüşler ve memnuniyetler duyunca bu beni onore etti. Covid-19 hastalığından sonra herkesin hasta olup eski usul organiğe dönüşün olması beni mutlu etti" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Ekonomi, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sevgi Aykul'un Şifa Dağıtan Sirkesi - Son Dakika

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