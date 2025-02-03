Sevgililer Günü'nde Oyuncak Ayı Buketleri Popüler - Son Dakika
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Sevgililer Günü'nde Oyuncak Ayı Buketleri Popüler

Sevgililer Günü\'nde Oyuncak Ayı Buketleri Popüler

Eskişehir'de oyuncak ayı buketleri, Sevgililer Günü'nde alternatif hediye olarak ilgi görüyor.

03.02.2025 09:56
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Eskişehir'de sevgililer günü yaklaştıkça farklı hediyelerin talep edildiğini ifade eden Neslihan Kaplan, "Oyuncak ayı" buketlerinin son dönemlerde çok popüler olduğunu ve alternatif bir hediye olarak sıkça tercih edildiğini aktardı.

Odunpazarı Mahallesi Süleyman Çakır Caddesi'nde çiçekçilik ile uğraşan Neslihan Kaplan, birkaç küçük oyuncak ayıdan oluşan buket tasarımlarının son zamanlarda ortaya çıktığını ve popülerliğinin artmasıyla beraber sıklıkla tercih edildiğini belirtti. Farklı ve sevimli görüntüsüyle dikkat çeken oyuncak ayı buketlerinin ilginç bir hediye tercihi olarak görüldüğünü söyleyen Kaplan, buketlerin özellikle gençler arasında popüler olduğunu dile getirdi. Kaplan, özel günlerde çiçek almak için dükkana gelen vatandaşların oyuncak ayı buketini gördüklerinde çok beğendiğini ifade ederek, "Tabii herkes normal çiçeklerden almaya devam ediyor ama gelenler mutlaka buna da bir bakıp soruyor. Üzerinde birkaç tane küçük oyuncak ayı var, bu şekilde çok sevimli görünüyor. Genellikle Sevgililer Günü'nde çiftler birbirlerine hediye olarak pelüş oyuncak ayı alıyor, sonra bir de çiçek alıyor. Bence bu biraz ikisinin birden yerine geçen bir seçenek oldu, hem de görüntü olarak insanı şaşırtıyor, gören herkesin hoşuna gidiyor" dedi. Kaplan, 14 Şubat öncesi alternatif ve güzel bir hediye fiyatı olabilecek ayı buketlerinin fiyatlarının ise ortalama 750 lira ile bin 250 lira arasında değiştiğini söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sevgililer Günü, Sevgililer Günü, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sevgililer Günü'nde Oyuncak Ayı Buketleri Popüler - Son Dakika

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