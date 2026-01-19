Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden Balıkesir\'i gururlandırdı

Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Türkiye Kent Konseyleri Birliği'nin Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkan Yardımcılığına seçilerek Balıkesir'e büyük bir gurur yaşattı.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Olağan Genel Kurulu, geniş bir katılımla Zeytinburnu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Genel kurulda birliğin yeni döneminde görev yapacak olan Yürütme Kurulu ve diğer birimleri seçildi. Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden'in de katıldığı genel kurulda, 17. Dönem Başkanlığına Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu seçildi. Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Sevinç Baykan Özden ise Balıkesir'i gururlandırdı.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği'nin yeni yönetiminin belirlendiği genel kurulda Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, "Türkiye Kent Konseyleri Birliği Olağan Genel Kurulu'muzu yurdun dört bir yanından gelen kent konseylerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Genel kurulda 17. Dönem Başkanlığına seçilen Eskişehir Kent Konseyi Başkanımız Ahmet Kapanoğlu'nu kutluyor, Başkan Yardımcılığı görevine layık gören değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz. Büyük bir azim ve kararlılıkla şehrimizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR