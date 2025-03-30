Seydikemer'de Feci Kaza: 4 Ölü, 2 Yaralı

Seydikemer'de feci kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yaşanan feci kazada 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Seydikemer ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 ABH 925 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önce yol kenarında bulunan direğe, ardından o esnada fırından ekmek almak için duran 48 GD 858 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de hurdaya dönerken, araçlarda bulunan İbrahim K. (22), Bilal K. (24), Tolga Ü. ile Münire C. hayatını kaybetti, Barış Ç. ve Ramazan I. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 1 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.