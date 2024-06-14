Seydikemer'de Kurban Bayramı kutlama programı düzenlendi

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Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker ve Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, Seydikemer Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kurban Bayramı kutlama programında bayram tebriğini kabul etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla Seydikemer Kaymakamlığı'nda bayramlaşma programı yapıldı. Kurban Bayramı kutlama programına; Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, Seydikemer İlçe Emniyet Müdürü Ferhat Demiriz, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanı Sadık Çetin, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Karakuş ve Muharrem Gökcen, AK Parti İlçe Başkanı Ali Büklü, MHP İlçe Başkanı Mehmet Arıç, Siyasi Parti İlçe Başkanları ve Yönetimi, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Temsilcileri ve Oda Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, Daire Amirleri, Muhtarlar, Belediye Birim Müdürleri ve ilçe protokolü katıldı.

Programda Kaymakam Büyüker ve Başkan Akdenizli, Kurban Bayramı tebriklerini kabul etti. Bayramlaşma programında birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıkarken, Kaymakam Büyüker ve Başkan Akdenizli, milletimizin, tüm İslam Aleminin ve Seydikemerli vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. - MUĞLA