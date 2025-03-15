Seydikemer'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Seydikemer'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

MUĞLA - Muğla, Seydikemer İlçesi Ortaköy Mahallesinde ikamet eden Ü.A. isimli şahsın ikametinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde arama köpeği 'Misket' ile birlikte arama yapıldı.

Yapılan aramada, 2.450 gram skunk esrar, 80 kök kenevir bitkisi, 45 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 35 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi, 2adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, değişik çaplarda 83 adet fişek ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.