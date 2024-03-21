Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün düzenlediği Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonası sona erdi

Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonası, öğrencilerin başarılı sonuçları ile sona erdi.
Seydikemer'de, geleceğin parlak zihinlerini bir araya getiren Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonası, coşkuyla sona erdi. Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, öğrencilerin stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini sergilemelerine imkan tanıdı.
Şampiyonanın ödül töreni, Şehit Alper Seven Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törende, dereceye giren öğrenciler ödüllerini takdim aldı.
Arsa Şehit Piyade Er Özgür Eldemir İlkokulu'ndan Tuğçe Armağan Karaoğlan, Q-Bitz kategorisinde birinci olurken, Kadıköy İlkokulu'ndan Bayram Miraç Küçükaydın Equilibrio'da zirveye çıktı. Ortaokul kategorisinde ise Çaykenarı Ortaokulu'ndan Ecrin Nisa Argün Küre oyununda birinciliği elde etti. - MUĞLA
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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