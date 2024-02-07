Seydişehir Eti Alüminyum Fabrikası İşçileri Maaş Artışına Karşı Eylem Yaptı

Yerel

TANER ÖZAY

Konya'da, Seydişehir Eti Alüminyum Fabrikası'nda çalışan işçiler dün akşam saatlerinde maaşlarına yapılacak zammın az olduğu gerekçesiyle yürüyüş düzenledi. İşçilere destek veren Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, "TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyonun bile yüzde 60'ları, yine TÜİK'in açıkladığı hissedilen enflasyonun yüzde 120'leri bulduğu bir Türkiye ekonomisinde yüzde 56'lık ücret artışıyla, 21 bin lirayla işçilerimiz nasıl geçinecekler" dedi.

Seydişehir Eti Alüminyum Fabrikası işçilerinin maaş artışlarıyla ilgili sendika ve işveren arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Yapılan görüşmelerde fabrika yönetiminin yeni asgari ücret sonrası yaptığı yüzde 56'lık zam teklifi, işçilerin beklentilerini karşılamadı. Yaşanan anlaşmazlık üzerine fabrika işçileri, maaş zammında bir anlaşma yapılana kadar fabrika önünde protesto kararı aldı. İşçiler başlattıkları eylemi sürdürürken, şirket yetkilileriyle sendika temsilcileri arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

"MEVCUT ENFLASYONDA YETERLİ BİR MİKTAR DEĞİL"

İşçilerin eylemlerine destek veren Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici şunları söyledi:

"Seydişehir Eti Alüminyum Fabrikası'nda işçilerin ücret artışlarını yetersiz görmeleri nedeniyle eylem başlattıklarının haberini aldık. Mevcut durumda işçilerin bana ifade ettikleri 14 bin lira civarında maaş aldıklarını toplu sözleşme aşamasında işverenin yüzde 56'lık bir zam teklif ettiğini ve bu zamla 14 bin lira olan maaşlarının yaklaşık 21 bin lira geleceğini ifade ettiler ve bu artışın mevcut enflasyon dikkate alındığında yeterli olmadığını ifade ettiler. Tabii ki, işçilerimiz bu haklı mücadelelerinde biz Gelecek Partisi Konya Milletvekili olarak yanlarında olacağız. Şimdi işçilerimiz haklı. Neden haklı işçilerimiz? Maalesef, 'faiz neden, enflasyon sonuçtur' gibi bir safsatanın peşinde 4 yıldır ekonomimizi sürükleyenler Türkiye ekonomisini enkaza çevirdiler. Bu enkazın altında da maalesef emeklilerimiz kaldı, Seydişehir Alüminyum Fabrikası'ndaki şu anda eylem yapan işçilerimiz, emekçilerimiz kaldı.

"21 BİN LİRAYA BU İŞÇİLERİMİZ NASIL GEÇİNECEK?"

TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyonun bile yüzde 60ları, yine TÜİK'in açıkladığı hissedilen enflasyonun yüzde 120'leri bulduğu, gıda enflasyonunun yine yüzde 100'leri bulduğu, kira enflasyonunun, ev enflasyonunun, daire enflasyonunun yüzde 200'leri bulduğu bir Türkiye ekonomisinde yüzde 56'lık ücret artışıyla, maaş artışıyla 21 bin lirayla işçilerimiz nasıl geçinecekler? Ev kiralarını nasıl ödeyecekler? Ben Seydişehirliyim, Seydişehir'deki ev kiralarını biliyorum, oralarda da 5 bin liraya, 6 bin liraya, 10 bin liraya kadar kiralar olduğu ifade ediliyor. 21 bin lirayla bu işçilerimiz nasıl geçinecekler? Gıda enflasyonu, mutfak, peynir, zeytin, birçok gıda ürününün fiyatı artmışken nasıl geçinecekler? Yine çocuklarını okutuyorlar, çocuklarının kırtasiye malzemelerini bu ücretle nasıl karşılayacaklar? İşçilerimizin feryadı bu anlamda haklı bir feryattır ama şunu ifade etmek istiyorum; iktidarın faiz neden, enflasyon sonuç teorisi maalesef şuna dönüştü bu olayda; 'faiz neden, işçilerimizin yoksullaşması, işçilerimizin geçinememesi, işçilerimizin fakirleşmesi sonuç' oldu. Bunun müsebbibi mevcut iktidar, mevcut ekonomi yönetimi, ülkeyi 5 yıldır cumhurbaşkanı hükumet sistemiyle, liyakatsiz kadrolarla, kötü ekonomi politikalarıyla, akıl dışı ekonomi politikalarıyla yönetenler bu durumun sorumlusudurlar."