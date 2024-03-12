Seyhan Belediyesi İftar Sofralarını Açtı

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"Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek"

Seyhan Belediyesi'nin ilk iftar sofrası, Pınar Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda kuruldu. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Ramazan ayı boyunca 16 noktada iftar yemeğinin planlandığını belirterek, "Ramazan ayı birlik ve beraberliktir, paylaşmaktır, berekettir. Aşımız, paylaştıkça bereketlenir" dedi.

Seyhanlılar, bu yılın ilk iftar sofrasında Pınar Kapalı Semt Pazarı'nda buluştu. Pınar Mahallesi'ndeki iftar programında ilahiler okundu, semazen gösterileri ile çocuklar için tiyatro oyunu sergilendi.

Seyhan halkının büyük ilgi gösterdiği iftar programlarının belirlenen noktalarda Ramazan boyunca düzenleneceğini vurgulayan Akay, "Ramazan ayı birlik ve beraberliktir, paylaşmaktır, berekettir. Aşımız, paylaştıkça bereketlenir. Mübarek Ramazan ayı boyunca, her zaman olduğu gibi değerli yurttaşlarımızla ortak duygular ile iftar sofralarımızda buluşacağız. Biz Seyhan halkıyla aşımızı, ekmeğimizi her zaman paylaştık. Bundan sonra da paylaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.