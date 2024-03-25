Seyhan Belediyesi Kurtuluş Parkı'nı Restore Ederek Çocuklara Armağan Etti - Son Dakika
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Yerel

Seyhan Belediyesi Kurtuluş Parkı'nı Restore Ederek Çocuklara Armağan Etti

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Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Kurtuluş Parkı'nın restore edilerek çocuklara hizmete sunulduğunu açıkladı. Yenilenen parkta çocuklar güvenli ve ferah bir ortamda oyun oynayabilecekler.

25.03.2024 13:20  Güncelleme: 13:32
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Seyhan Belediyesi, Kurtuluş Parkı'nı restore ederek, çocuklara armağan etti. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Siz istediniz, biz yaptık. Çocuklarımız için bundan sonra daha güvenli daha ferah bir park var. Güle güle bu parkta oynayacaklar" dedi.

Başkan Akay, Kurtuluş Mahallesi'nde yenileyerek hizmete soktukları parkın açılışını yaptı. Açılışa İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, Seyhan İlçe Başkanı Ercan Atalay ile mahalle halkı katıldı.

Adana'yı eski günlerine kavuşturmak adına tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Başkan Akay, şöyle konuştu:

"Adana yaşanabilir bir kent haline gelme yolunda bizim gayretlerimizle ilerliyor. Seyhan Belediyesi'nde halkın katılımını her zaman sağlayarak hizmet ürettik. Kurtuluş Mahallesi halkına yaraşır bir parkı yeniden dizayn ederek yeni köşelerimizle hizmete sunduk. Yeni dönemde de bu hizmetlerimiz aralıksız sürecek. Seyhan'daki tüm çocukların yüzü gülene kadar bütün gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Hem çocuklarımızı hem de ailelerini güvenli bir park ortamında ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ferah bir ortamda çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak olan parkımızda oyun alanları, glutensiz cafe ve sanatevi eserlerimizle destekledik. Parkımız Seyhan'a ve Kurtuluş Mahallesi halkına hayırlı uğurlu olsun."

Törende konuşan Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Nevin Biçer de "Parkımızın restore edilmesi konusunda azalarımızın ve mahalle sakinlerimizin de onayını aldık. Parkımız yeni donatılarıyla dizayn edilerek mahallemizin çocuklarına ve ailelerine hizmet anlamında sunuldu. Mahallemize bu güzel eserin kazandırılması nedeniyle Başta Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Seyhan Belediyesi Kurtuluş Parkı'nı Restore Ederek Çocuklara Armağan Etti - Son Dakika

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