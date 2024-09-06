Seyhan\'da \'Seyhan Mutfak\' Projesi Başlıyor

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Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, özellikle öğrenciler ve dar gelirli vatandaşların ucuz ve sağlıklı yemek yemesi için "Seyhan Mutfak" projesinin hazırlığının tamamlandığını ve çok yakında Bey Mahallesi ve Yeşilyuva Mahallesi'nde Seyhan Mutfak şubelerinin açılacağını söyledi.

Seyhan Belediyesi, sosyal belediyecilik adına yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekliyor. Özellikle dar gelirli vatandaşların ve öğrencilerin ucuz ve sağlıklı yemek yemesi adına hazırlanan "Seyhan Mutfak" projesinde sona gelindi. Yakın bir zamanda ilçeye bağlı Bey ve Yeşilyuva mahallelerinde açılacak Seyhan Mutfak şubelerinin sayısı ilerleyen sürede artacak. Seyhanlılara müjdeyi veren ve çalışmaları tamamladıklarını belirten Başkan Oya Tekin, "Sevgili Seyhanlılar, artık yaşamınızda 'Seyhan Mutfak' var. Özellikle öğrenciler ve dar gelirli yurttaşlarımızın karnı doysun diye kolları sıvadık. Seyhan Belediyesi'nde ülkemizin içinde bulunduğu darboğaza karşı yerel yönetimlere düşen görevin farkında olarak 'Seyhan Mutfak' projemizi hayata geçiriyoruz" dedi.

"Halkın parasını yine halkımıza harcıyoruz"

Seyhanlıların artık sağlıklı ve ucuz yemeğe rahatça ulaşabileceklerini kaydeden Başkan Tekin, "Ülkemiz gıda enflasyonunda dünyada 4'üncü sıradayken, tencere kaynamazken, sebze-meyve artık taneyle satılırken, doğru olanı yapıyoruz. Biz halkçıyız, halkın parasını yine halkımız için harcıyoruz. Helal parasıyla, helal harçlığıyla geçinen hemşehrilerimizin boğazından, helal lokma geçsin istiyoruz. 'Seyhan Mutfak' hayırlı olsun" diye konuştu. - ADANA