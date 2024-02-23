Seyhan Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

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Seyhan Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında Seyhan İmar A.Ş. bünyesinde çalışanları kapsayan, en düşük işçi maaşının 36 bin TL'ye çıkarıldığı Toplu İş Sözleşmesi (TİS), Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören ile imzalandı. İşçiler tarafından sevgi seliyle karşılanan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Her zaman olduğu gibi bölgenin en yüksek maaşını vermenin mutluluğunu yaşamaktayız. Emekçilerimize helali hoş olsun" dedi.

Yaşamı boyunca üretim ve emekten yana olduğunu belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Yaptığınız emeğin karşılığı paha ile biçilemez. Bugüne kadarki emekleriniz ile Seyhan Belediyesi en başarılı belediyeler arasında gösterildi. Bugün sizlere verilen maaş ücretinin dünya şartlarını göz önünde bulundurduğumuz vakit yeterli olmadığını çok iyi biliyoruz. Ancak, verebileceğimiz en iyi rakamı vermek adına büyük bir çaba sarfettik. Emeğinizin karşılığınıda hiç bir zaman aksama olmadı bundan sonra da olmayacak. Yeni maaşlarınız hayırlı uğurlu ve helal olsun" diye konuştu.

" PROJELERİMİZİN DEVAMI İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELİYİZ "

Başkan Akay, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yarınlar bugünlerden daha iyi olacak. Herkesin takdir ettiği projelerimizin devamı için birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Seyhanlı vatandaşlarımız hiç merak etmesinler. Yaşanılan sıkıntıları da el birliğiyle ortadan kaldırıp ilçemizi daha iyi noktalara taşıyacağız."

KALİL'DEN TEŞEKKÜR

Disk Genel İş 1 Nolu Adana Şube Başkanı Ersoy Kalil de Türkiye'nin en iyi toplu iş sözleşmelerinden birine imza attıklarını belirterek, Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a teşekkür etti.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından Başkan Akay, sendika temsilcileri ve işçiler ile birlikte halay çekip oyun oynadılar.