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Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandı

KÜTAHYA - Kütahya'da seyir halinde olan bir otomobil alev alev yandı.

Kütahya- Tavşanlı karayolunda yaşanan araç yangınında, otomobil bir anda alevlere teslim oldu. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. 2 itfaiye aracının yangına müdahalesi sırasında Kütahya-Tavşanlı karayolunun tek şeridi trafiğe kapatıldı.

Yangının söndürülmesinin ardından hurdaya dönen otomobil bulunduğu yerden kaldırılırken yol trafiğe açıldı.