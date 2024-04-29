Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandı - Son Dakika
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Yerel

Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandı

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Kütahya'da seyir halinde olan bir otomobil Kütahya-Tavşanlı karayolunda alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yaralanan olmazken, yangın sırasında karayolunun tek şeridi trafiğe kapatıldı.

29.04.2024 17:23
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Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandı

KÜTAHYA - Kütahya'da seyir halinde olan bir otomobil alev alev yandı.

Kütahya- Tavşanlı karayolunda yaşanan araç yangınında, otomobil bir anda alevlere teslim oldu. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. 2 itfaiye aracının yangına müdahalesi sırasında Kütahya-Tavşanlı karayolunun tek şeridi trafiğe kapatıldı.

Yangının söndürülmesinin ardından hurdaya dönen otomobil bulunduğu yerden kaldırılırken yol trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandı - Son Dakika

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