Seyyid Ahmet Arvasi Balıkesir'de Necatibey Eğitim Fakültesinde anıldı - Son Dakika
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Seyyid Ahmet Arvasi Balıkesir'de Necatibey Eğitim Fakültesinde anıldı

Seyyid Ahmet Arvasi Balıkesir\'de Necatibey Eğitim Fakültesinde anıldı

Balıkesir'de 13 yıl görev yapan eğitimci, fikir adamı, yazar ve sosyolog Seyyid Ahmet Arvasi görev yaptığı Necatibey Eğitim Fakültesinde Arvasi'yi anma etkinliği yapıldı.

23.12.2024 16:44
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Balıkesir'de 13 yıl görev yapan eğitimci, fikir adamı, yazar ve sosyolog Seyyid Ahmet Arvasi görev yaptığı Necatibey Eğitim Fakültesinde Arvasi'yi anma etkinliği yapıldı. Seyyid Ahmet Arvasi Hoca Eğitim Fakültesi kültür, sanat, eğitim etkinlikleri kapsamında Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın konferans salonunda anıldı.

Anma programı saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başladı. Necatibey Eğitim Fakültesi Prof. Dr. İbrahim Aydın katılımcılara ve anma programına katılan misafirlere hoş geldiniz konuşması sonrası, Seyyid Ahmet Arvasi'nin biyografisini okundu.

Seyyid Ahmet Arvasi'yi tanıyan öğrencileri ve akademisyen Doç. Dr. Semih Uşaklıoğlu, Dr. Öğretim üyesi Zekeriya Kökrek, Uzman Dr. Kemal Tekden ve Uzman Dr. Mehmet Çalışkan Arvasi Hocayı dinleyicilere anlattı. Oturum Başkanı Kemal Tekden, Arvasi'nin 'Yükselen Değer Milliyetçilik Gençliği'ni ve Yaşam felsefesi ve hayatını anlatırken, Dr. Zekeriya Kökrek'de 'İnsanlık bilgisi bilimini, Doç. Dr Semih Uşaklıoğlu'da 'Arvasi Hoca'dan günümüz gençliğine misyonu ve İnsan Sevgisini anlattı. Dr. Mehmet Çalışkan'da Arvasi Hoca'nın Balıkesir günlerini ve günlük yaşamını anlattı.

Necatibey Eğitim Fakültesinde yapılan anma programına Rektör Yücel Oğurlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Satıl, Prof. Dr. Murat Doğdubay. Genel Sekreter Yemliha Yanar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonrası katılımcılara Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Satıl ve Prof. Dr. Murat Doğdubay ile İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit plaket ve çiçek taktim etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Seyyid Ahmet Arvasi Balıkesir'de Necatibey Eğitim Fakültesinde anıldı - Son Dakika

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