Sezai Akın TİMBİR Bölge Başkanı Oldu - Son Dakika
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Sezai Akın TİMBİR Bölge Başkanı Oldu

Sezai Akın TİMBİR Bölge Başkanı Oldu
17.07.2025 14:30
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Sezai Akın, TİMBİR'in Elazığ ve Tunceli Bölge Başkanlığına getirildi. Görevine başladı.

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Bölge Başkanlığına haber muhabiri Sezai Akın getirildi.

Cumhurbaşkanlığının 7 Mart 2023 tarih ve 6906 sayılı kararnamesi ile kurulan, 81 il ve 14 ülkeden 104 kurucu ile 987 medya kuruluşunun yer aldığı Türk İnternet Medya Birliğinin (TİMBİR) Elazığ ve Tunceli illerini kapsayan Bölge Başkanlığına gazeteci Sezai Akın getirildi.

TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa ve TİMBİR Teşkilat Başkanı Cengiz Aksan'ın başkanlığında yapılan toplantıda yönetim kurulu kararı ile TİMBİR Bölge Başkanlığı görevi haber muhabiri Sezai Akın'a tevdi edildi.

İhlas Haber Ajansı Çemişgezek muhabiri, Tunceli Gündem Haber İmtiyaz Sahibi ve Elazığ Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti yönetiminde Denetim Kurulu Başkanı olan Sezai Akın, aynı zamanda Birlik Haber Ajansı Tunceli temsilciliği görevini de yürütüyor.

Sezai Akın yaptığı açıklamada, "Bu onurlu görevi bizlere tevdi eden, layık gören başta Genel Başkanımız Dr. Süleyman Basa'ya, Teşkilat Başkanımız Cengiz Aksa'ya ve birbirinden kıymetli genel merkez yönetim kurulu üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Allah bizleri attığımız her adımda mahcup etmesin" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sezai Akın TİMBİR Bölge Başkanı Oldu - Son Dakika

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