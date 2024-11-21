SGM'de 'Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimi' Düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

SGM'de 'Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimi' Düzenlenecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için 'Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimi' programı düzenliyor. Programda şiddetin psiko-sosyal boyutları ve hukuksal boyutları ele alınacak.

21.11.2024 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün anlamına vurgu yapmak için SGM'de 'Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimi' programı düzenleyecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından toplumsal sorunlara yönelik eğitici konferans ve seminerler tüm hızıyla devam ediyor. Programlar çerçevesinde son zamanların en önemli toplumsal sorunlardan biri haline gelen 'kadına şiddet' konusu alanında uzman konuklar tarafından ele alınacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle gerçekleştirilecek 'Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimi' adlı program, Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) 22 Kasım Cuma günü gerçekleşecek. Saat 14.00'da başlayacak programda 'Şiddetin Psiko-Sosyal Boyutları' konusu ele alınacak. Bu konuyu Uzman Sosyolog Esra Uzunoğlu dinleyicilere aktaracak.

'Şiddetle Mücadelede Hukuksal Boyu' konusunda ise Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personeli Ayhan Çakır eğitim verecek. Büyükşehir'den yapılan açıklamada, programa tüm vatandaşlar davet edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, sakarya, Eğitim, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel SGM'de 'Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimi' Düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:31 Ronaldo’nun ’’İnterneti sallayacak’’ dediği gizemli konuğu belli oldu Ronaldo'nun ''İnterneti sallayacak'' dediği gizemli konuğu belli oldu
17:23 Avrasya Tüneli’nde otomobil yangını Giriş çıkışlar kapatıldı Avrasya Tüneli'nde otomobil yangını! Giriş çıkışlar kapatıldı
17:20 Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş
17:04 Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi
14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında tutuklama emri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri
07:33 Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada
07:14 Lodos fırtınası zor anlar yaşattı Lodos fırtınası zor anlar yaşattı
06:50 MHP’den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi MHP'den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi
23:58 Dışişleri Bakanlığı’ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama
23:36 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
23:35 Serhat Akın’dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf Serhat Akın'dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf
23:19 Çin, ABD Savunma Bakanı’nın görüşme talebini reddetti Çin, ABD Savunma Bakanı'nın görüşme talebini reddetti
23:16 DSÖ, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastalık için Japon aşısına acil kullanım onayı verdi DSÖ, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastalık için Japon aşısına acil kullanım onayı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 18:16:22. #1.11#
SON DAKİKA: SGM'de 'Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimi' Düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.