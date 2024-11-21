SGM'de 'Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimi' Düzenlenecek

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün anlamına vurgu yapmak için SGM'de 'Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimi' programı düzenleyecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından toplumsal sorunlara yönelik eğitici konferans ve seminerler tüm hızıyla devam ediyor. Programlar çerçevesinde son zamanların en önemli toplumsal sorunlardan biri haline gelen 'kadına şiddet' konusu alanında uzman konuklar tarafından ele alınacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle gerçekleştirilecek 'Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimi' adlı program, Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) 22 Kasım Cuma günü gerçekleşecek. Saat 14.00'da başlayacak programda 'Şiddetin Psiko-Sosyal Boyutları' konusu ele alınacak. Bu konuyu Uzman Sosyolog Esra Uzunoğlu dinleyicilere aktaracak.

'Şiddetle Mücadelede Hukuksal Boyu' konusunda ise Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personeli Ayhan Çakır eğitim verecek. Büyükşehir'den yapılan açıklamada, programa tüm vatandaşlar davet edildi. - SAKARYA