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AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Sibel Karaarslan'ın babası vefat etti.

Bir süredir ikamet ettiğini Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Sibel Karaarslan'ın babası Ömer Karaarslan vefat etti. Karaarslan'ın cenazesinin memleketi Gölpazarı'nda defnedileceği öğrenildi. - BİLECİK