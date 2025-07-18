Sıcak Hava Araç Yangınlarını Artırıyor - Son Dakika
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Yerel

Sıcak Hava Araç Yangınlarını Artırıyor

Sıcak Hava Araç Yangınlarını Artırıyor
18.07.2025 13:33  Güncelleme: 13:48
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Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Alaçam, artan hava sıcaklıkları sebebiyle araç yangınlarında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Araç içindeki yanıcı maddelerin tehlikesine değinen Alaçam, özellikle elektrikli araç yangınlarına müdahalede izlenmesi gereken yolları açıkladı.

Artan hava sıcaklıkları, beraberinde araç yangınlarını da getiriyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Alaçam, araç içerisinde bırakılan çakmak, deodorant gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerin araç yangınlarına sebebiyet verebileceğine dikkat çekerken, elektrikli araç yangınlarında ilk yapılması gerekenin araç kapıları kilitlenmeden tahliye edilmesi olduğunu vurguladı.

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle son günlerde termometrelerin 30 dereceyi aştığı Sivas'ta, aşırı sıcaklar beraberinde ciddi tehlikeleri de getiriyor. Açık alana bırakılan araçlar adeta fırına dönüşürken, kavurucu sıcakların etkisiyle araçlarda meydana gelen yangınlarda da ciddi artış yaşanıyor. Özellikle LPG'li ve elektrikli araçlar bu dönemde daha büyük risk taşıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Alaçam, yaz aylarında araç yangınlarına karşı daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Araç yangınlarında kaput açıldığı zaman hava ile temas olacağı için alev parlayacak ve daha da büyüyecektir. Hava ile müdahale yangındaki alevlenmeyi arttırır" dedi.

"Kontrollü şekilde müdahale edilmelidir"

İbrahim Alaçam, araçların özelliğine göre yangınların değiştiğini belirterek, "Araç yangınları aracın özelliğine göre değişiyor. LPG'li araç yangınlarından sonra aracın bagaj kısmındaki tüp tankının vanasını kapatmaya çalışmalılar. Daha sonra ise akünün kutup başı sökülmelidir. Araçlarında eğer kuru kimyevi toz varsa ilk müdahaleyi yapmalılar. Eğer yangın ön tarafta kaput kısımda çıkan bir yangınsa kontrollü bir şekilde kaputu açarak yangın söndürme tüpünü ile müdahale etmeliler. Yangın kendilerini aşan bir noktaya ulaşmışsa ve araç çok fazla alev aldıysa öncelikle araç içeresindekileri tahliye etmeliler daha sonra müdahalede bulunmamalılardır. İnsanlar araç yangınlarında o an müdahale edemiyorsa kuru kimyevi tozu yoksa ve suyla söndürme gibi imkanı da yoksa kaputu veya kapıyı açmaya çalışmamalılardır. Bu durum araç yangılarında da aynı ev yangınlarında da aynıdır" dedi.

"Elektrikli araçlara müdahale farklı"

Elektrikli araçlarda çıkan yangınlara müdahale şeklinin daha farklı olduğunu ifade eden Alaçam, "Araçların bakımlarıyla alakalı elektrik kontağından çıkan yangınlar, LPG ile meydana gelen yangınlar ve kundaklamayla meydana gelen yangınlar da vardır. Elektrikli araç yangınları ise ayrı bir yangın türüdür. Elektrikli araç yangınlarında ilk yapılması gereken ve en önemli olan şey ilk olarak araç içerisindekileri araç kapıları kilitlenmeden tahliye etmek. Elektrikli araç yangınlarında yangın esnasında kapıların kilitlenmesi söz konusudur. Araç içerisindekileri tahliye ettikten sonra mecburen itfaiyeyi beklemeliler. Eğer yanlarında kuru kimyevi toz varsa onunla müdahale etmeliler. Bunun haricinde vatandaşların başka türlü müdahale etmemelilerdir" diye konuştu.

"Yeni sistemler geliştirildi"

Elektrikli araçlarda yangına müdahale için yangın söndürme battaniyesi tedarik ettiklerini ifade ederek, "Teknolojik olarak elektrikli araçların yangınlarına müdahale etmek amaçlı yeni sistemler geliştirildi. Sivas Belediyesi İtfaiyesi olarak biz elektrikli araçların yangınlarına müdahale etmek amaçlı yangın söndürme battaniyesi tedarik ettik. Boğma yöntemi kullanarak bu yangınları söndürüyoruz. Normalde dizel ve benzinli araçlara su ve köpükle müdahale edip söndürebiliyoruz. Ancak elektrikli araçların yangınları farklı. Onlara da belirli bir mesafeden su müdahalesi yapabiliyoruz veya yangın battaniyesiyle ile boğma yöntemiyle söndürebiliyoruz. Yaz aylarında özellikle araç içerisinde bırakılan çakmak, deodorant gibi yanıcı patlayıcı maddeler de araç yangınlarına sebebiyet verebiliyor. Araç içerisinde parlayıcı patlayıcı maddelerin bulundurulmaması gerekiyor. Sıcaklığa bağlı bunların patlaması hem araca hem de kişilerin kendilerine zarar verebilir. Yaz aylarında güneşe maruz kalan yerlerde de LPG'li araçların bırakılmamasını da tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sıcak Hava Araç Yangınlarını Artırıyor - Son Dakika

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