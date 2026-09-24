Sıcak havanın 10 saat sonra felç riskini artırdığını ERÜ'den Prof. Gültekin açıkladı - Son Dakika
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Sıcak havanın 10 saat sonra felç riskini artırdığını ERÜ'den Prof. Gültekin açıkladı

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ERÜ'den Prof. Dr. Murat Gültekin, sıcak havanın nörolojik hastalıkları etkilediğini, 10 saatten sonra felç riskinin arttığını söyledi. Gültekin, MS, Alzheimer ve Parkinson hastalarında semptomların, epilepsi hastalarında ise nöbet sıklığının artabileceğini belirtti.

ERCİYES Üniversitesi'nden (ERÜ) Prof. Dr. Murat Gültekin, "Avrupa'daki sıcak hava dalgalarında mayıs, haziran ve temmuz aylarında nerdeyse 10 binden fazla ölüm görülmektedir. Özellikle riskli grup dediğimiz; yaşlılarda, çocuklarda bebeklerde, engelli olan insanlarda ve kronik hastalığı olan insanlar bu sıcak hava dalgalarında risk maruziyeti taşımaktadırlar" dedi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Gültekin, sıcak havanın nörolojik hastalıklar üzerindeki etkisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sıcak havaya maruz kalan insanlarda 10 saatten sonra felç geçirme riskinin yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Murat Gültekin, "Özellikle nörolojik hastalıklarda güçlü kanıt göstermiş hastalıkların başında Serebrovasküler hastalık olarak inme geliyor. Sıcak havaya maruz kalan insanlarda 10 saatten sonra istatiksel olarak anlamlı biri derecede felç geçirme riskinin yüksek olduğu ortaya konmuştur. Bunun sebepleri olarak da özellikle terlemeyle beraber sıvı kaybı, böbrek yetmezliği riskinde artış, kandaki sıvı kaybı ve kandaki metabolik problemler, kan beyin bariyerinin bozulması bunlar felç, inme için risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

'MS HASTALARI SICAĞA MARUZ KALDIKLARINDA SEMPTOMLARINDA DA ARTIŞ OLMAKTADIR'

Prof. Dr. Murat Gültekin konuşmasını şöyle sürdürdü: "Multipl Skleroz (MS) dediğimiz bir beyin hastalığı var. Demiyelinizan bir beyin hastalığıdır. Bu tür hastalar sıcağa maruz kaldıklarında semptomlarında da artış olmaktadır. Hatta bazen Multipl Skleroz atağı şeklinde de farklı bir şeklide yanış yorumlanabilir. Keçelenme, görme problemi, denge bozukluğu ve uyuşukluk gibi şikayetlerinde artış meydana geliyor."

'EPİLEPSİ HASTALARINDA NÖBET SIKLIĞINDA ARTIŞ MEYDANA GELEBİLİYOR'

Prof. Dr. Gültekin, sıcak havanın farklı hastalıkları tetiklediğine de dikkat çekerek, "Alzheimer, Demans hastalarında sıcağa maruz kaldıklarında kognitif problemler dikkat dağınıklığı, unutkanlık semptomlarında artış, dezorganize davranışlar oluyor. Parkinson hastaların, motor dediğimiz hareketlerde yavaşlama ya da titreme şikayetlerinde atış oluşabiliyor. Non-motor dediğimiz özellikle depresif duygu durum hali, enerji azlığı ve apati semptomlarında artış bir de epilepsi hastalarında özellikle dehidrasyona, yetersiz sıvı alımına bağlı ve ilaç saatlerinde değişiklik olması takdirinde de nöbet sıklığı ve riskinde artış meydana gelebiliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sıcak havanın 10 saat sonra felç riskini artırdığını ERÜ'den Prof. Gültekin açıkladı - Son Dakika
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