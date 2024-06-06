Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye rağmen süs havuzunda yüzdü

Süs havuzunda tehlikeli serinlik
Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda yüzdü
Çocuklar süs havuzlarında serinledi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sıcak havadan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden süs havuzlarına girerek serinledi.
Hava sıcaklığının gölgede 40 derecenin üzerine çıktığı Şanlıurfa'da, bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinledi. Bazı çocuklar ise elbiselerini indirme gereği bile duymadı. Çevresindeki aydınlatma sistemi dolayısıyla yakınında elektrik akımının da olduğu havuzlarda tehlikeli bir şekilde yüzen çocuklar, trafik akışına da aldırış etmedi. Şanlıurfa'nın çok sıcak olduğunu ifade eden çocuklar, bu şekilde serinlediklerini söyledi.
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