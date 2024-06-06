Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye rağmen süs havuzunda yüzdü - Son Dakika
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Yerel

Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye rağmen süs havuzunda yüzdü

Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 50 dereceye çıktığı bir günde, çocuklar yasak ve tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı. Bazı çocuklar elbiselerini bile çıkarmadan havuzlarda yüzerken, havuzlardaki elektrik akımı ve diğer tehlikeler göz ardı edildi.

06.06.2024 15:44
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Süs havuzunda tehlikeli serinlik

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda yüzdü

Çocuklar süs havuzlarında serinledi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sıcak havadan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden süs havuzlarına girerek serinledi.

Hava sıcaklığının gölgede 40 derecenin üzerine çıktığı Şanlıurfa'da, bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinledi. Bazı çocuklar ise elbiselerini indirme gereği bile duymadı. Çevresindeki aydınlatma sistemi dolayısıyla yakınında elektrik akımının da olduğu havuzlarda tehlikeli bir şekilde yüzen çocuklar, trafik akışına da aldırış etmedi. Şanlıurfa'nın çok sıcak olduğunu ifade eden çocuklar, bu şekilde serinlediklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye rağmen süs havuzunda yüzdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye rağmen süs havuzunda yüzdü - Son Dakika
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