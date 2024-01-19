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Şifa Projesi Zara'da start aldı

Sivas Valiliği himayelerinde ve Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek öncülüğünde sağlık alanında yürütülen yeni bir proje başlatıldı. "Sivas'a Şifa Olsun" sloganıyla başlanılan projenin ilk tanıtıldığı ilçe ise Zara oldu.

Şifa Projesi Zara\'da start aldı
19.01.2024 - 22:43,  Güncelleme: 22:50
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Şifa Projesi Zara'da start aldı

SİVAS - Sivas Valiliği himayelerinde ve Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek öncülüğünde sağlık alanında yürütülen yeni bir proje başlatıldı. "Sivas'a Şifa Olsun" sloganıyla başlanılan projenin ilk tanıtıldığı ilçe ise Zara oldu.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, kırsal ve kent arasında fırsat eşitliğinin sağlanması, farkındalık çalışmalarının artırılması hedeflenen Şifa Projesinin tanıtım toplantısı, Zara Devlet Hastanesi konferans salonunda yapıldı. Programın açış konuşmasını yapan Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, halkın farkındalığını artıracak özellikle erken tanının önemli olduğu hastalıklarda bilinç oluşturacak proje için emeği geçenlere teşekkür etti.

Kanser taramaları teşvik edilecek

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek ise projenin tanıtım sunumunu gerçekleştirdi. Kanser taramaları, obezite, ağız diş sağlığı, nadir görülen hastalıklar, bağımlılık, kan ve organ bağışı, hareketli yaşam gibi günümüzde önemi daha çok anlaşılan başlıklarla ilgili bilgi veren Şimşek, "Bu proje ile öncelikle 40-69 yaş arasında kadınları meme kanseri taraması için, 30-65 yaş arasındaki kadınları rahim ağzı taraması kanseri için, kolon kanseri taraması için 50-75 yaş arası herkes teşvik edilecek. Okullarda çocuklarımızın ağız ve diş taramaları yapılacak. Kızılay ve Yeşilay tarafından bağımlılıklar, kan ve organ bağışı gibi konularda bilinçlendirilecekler. Hareketli yaşam ve sağlıklı beslenme konusunda hem çocuklarımıza hem ailelerimize görevler düşüyor. Bu projeyle biz bir adım attık fakat en büyük paydaşımız vatandaşlarımız. Sağlıklı toplum için sağlık taramaları, erken tanı, erken tedavi çok önemli. Bunun için de sağlık okuryazarlarımızı arttırmamız gerekiyor. Ne kadar kişiye farkındalık oluşturabilirsek bu kadar sağlıklı bir neslimiz olacak. Değerlendirmeleri bizde takip edeceğiz, Vali Beyin başkanlığında belli aralıklarla sayıları takip edeceğiz" dedi.

Sağlık taramaları başladı

Zara Gazi İlkokulunda öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek de okulu ziyaret ederek, miniklere sağlıklı beslenme konusunda bilgiler verdi.

Öğretmenler odasında eğitimcileri de obezite, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam hakkında bilgilendiren Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, öğretmenlerin öğrencilerini teşvik etmelerinin önemli olduğuna değindi.

Zara Anadolu Lisesi'nde de Kızılay ve Yeşilay tarafından öğrencilere bağımlılık, kan ve organ bağışı hakkında bilgilendirme yapıldı. Zara'dan merkeze gelen ilk grubun da kanser taramaları Sivas KETEM'de yapıldı.

Hayat'a sürpriz doğum günü

Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, doğuştan Spina Bifida hastalığı olan Hayat Saltan ve ailesini ziyaret ederek, tedavi süreci hakkında bilgi aldı. Hanımefendi Şimşek, Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran ve beraberindekiler, 6 Şubat deprem felaketinden sonra Malatya'dan gelerek Zara'ya yerleşen Hayat'a sürpriz yaparak doğum gününü kutladılar.

Programa, Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran eşi Cemre Buyuran, Zara Belediye Başkanı'nın eşi Zeynep Çelik ve ilçe protokolü de eşlik etti.

Kaynak: İHA
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