Şifalı Su İftarların Vazgeçilmezi

Şifalı içme suyu iftarların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde şifalı olduğunu inanılan ve vatandaşların her yıl Ramazan ayında getirdikleri şişelere doldurduğu su, iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer almaya devam ediyor. Aktığı bölgede kızıllık bırakan suyun, yeryüzüne çıktığı kaynak büyük ilgi görüyor.

Denizli'nin Buldan ilçesi Bostanyeri Mahallesi'nde kendiliğinden yer yüzüne ulaşan ve şifalı olduğu inanılan doğal kaynak suyuna, bölge sakinleri tarafından büyük ilgi gösteriliyor. Yaz kış sürekli olarak akan ve aktığı bölgede kızıllık bırakan içme suyunu, yanlarında getirdikleri şişelere dolduran vatandaşlar, hem kendileri tüketiyor hem de yakınlarına ikram ediyor. Özellikle mide, hazımsızlık, böbrek ve safra kesesi rahatsızlıklarına iyi geldiği düşünülen bu su, Ramazan ayında iftarlar sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Su doldurmak için kaynağa gelen vatandaşlar, akarın hemen yanında bulunan İçme Dede'nin kabristanına da ziyaret ediyor.

"Yıllardır her Ramazan ayında buraya gelip su dolduruyoruz"

Bu yıl da her sene olduğu gibi Ramazan ayında geleneksel hale gelen içme suyunu doldurmaya geldiklerini belirten Erol Yeşildağ, "Yıllardır içme suyunu Ramazan ayında doldurmaya gelirim. Bu yılda iftarda içmek için suyumuzu dolduruyoruz. Şifalı olduğunu büyüklerimden duyardık. Burada suyumuzu dolduruyoruz, hem de buranın kabristanında yatan İçme Dede'nin kabristanını ziyaret ediyoruz" dedi.

"Tadı ve içimi bakımından maden suyu ile aynı lezzette"

Her fırsatta içme suyu için geldiğini ve tadı, içimi bakımından maden suyu ile aynı lezzette olduğunu dile getiren Mustafa Kavrayıcı ise "İçme Suyunu her fırsatta geliyorum. Tadı ve içimi bakımından maden suyu ile aynı lezzette. İftarımızı bu suyla açıyoruz ancak ulaşım bakımından bu bölgeye gelmekte zorlanıyoruz. Yetkililerimizden Buldan'la özdeşleşen ve şifalı olduğu söylenen içme suyu yolunun düzeltilmesi ve ulaşımının kolaylaşmasını istiyoruz" diye konuştu.