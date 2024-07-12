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Sıfır işgaliye uygulaması kaldırıldı, esnafın yüzü güldü

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesi Yağcılariçi bölgesindeki sıfır işgaliye uygulamasının kaldırılmasının ardından esnafın yüzü gülerken, bölge esnafı uygulamayı kaldıran Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e teşekkür etti.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alışveriş alanlarından biri olan Yağcılariçi Çarşısı'nda esnafın talebini gerçekleştirerek, sıfır işgaliye uygulamasını kaldırdı. Önceki dönemde uygulamaya konulan sıfır işgaliye sonrasında satışlarında ciddi oranda düşme yaşadıklarını ifade eden bölge esnafı, Başkan Yetişkin'e uygulamanın kaldırılmasını talep etti. Esnaf ve vatandaşlarla konuşarak ortak akıl ile en doğru kararı alacaklarını ifade eden Başkan Yetişkin, gelen talepler doğrultusunda işgaliye uygulamasını 1,5 metreyi aşmamak kaydıyla kaldırdı.

Bu çerçevede harekete geçen Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yağcılariçi Çarşısı'nda çalışma yaparak dükkanların ön cephesinden ileriye doğru bir buçuk metre alan belirledi. Yapılan ölçümler doğrultusunda beyaz renkte çizilen şeritlerle bu alanlar işaretlenirken, belirlenen alanları kullanmak isteyen işyeri sahipleri 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu'nun işgaliye ile ilgili 53'üncü maddesi gereğince işgaliye bedelini belediyeye ödeyerek ürünlerini dükkanlarının dışına çıkarabilecek. Alınan karardan memnun olduklarını ifade eden bölge esnafı ise Başkan Yetişkin'e teşekkür ederken, önemli olanın eşit uygulama olması ve herkesten metrekaresine göre işgaliye ücreti alınması olduğuna dikkat çektiler.

Sıfır işgaliye uygulamasının kaldırılmasının kendileri için iyi olduğunu ifade eden bölge esnaflarından Abdullah Oraklı; "Uygulamayı çok güzel bulduk, Allah razı olsun başkanımızdan. Geldi bizzat kendisi bizimle görüştü, ilgilendi. Daha önceden sıfır işgaliye vardı. Şimdi çizgi çektiler, çizgiye kadar yayınıyoruz. Bizim için böyle iyi oldu. Kendisine Yağcılariçi esnafı olarak teşekkür ediyoruz" dedi.

Kendilerinin dükkan önüne sergi açmadıklarını ancak komşu esnafları için önemli bir şey olduğuna dikkat çeken esnaflardan Semih Öztürk de; "Önceden herkes kapısının önüne yayınıyordu. Önceki dönem belediye başkanı sıfır işgaliye uygulamasını başlattı. 4 yıl boyunca böyle devam etti. Anıl Başkan gelince eski düzene geri geldik. Biz telefon işi yaptığımız için dükkan önüne pek işimiz olmuyor ama buradaki esnaf arkadaşlarımız memnun olunca biz de memnun oluyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz, bu uygulama güzel oldu" şeklinde konuştu.

Belediyenin bu uygulamasının güzel olduğunu ancak sıkı takip yapılması gerektiğini ifade eden esnaflardan Resul Çakmak ise "İnşallah devamı iyi olur. Güzel oldu düşüncesi var ancak herkes buna uyacak mı? Bugünlerde uyarız ama yarın ne olur bilmiyorum. Ben de diğer arkadaşlarıma bakarak uyuyorum. Buradaki görevliler burada aksaklıklara müsaade etmeyecek. Herkese eşit bir şekilde davranacak. Burada ben de olsam çizgiyi aşmışsam bana da gerekli cezayı yazacak yada yaptırım uygulayacak. Buraya araç girmiyor, bu konudan da şikayetçi değilim, aksine memnunum. Esnafın önü düzgün ve açık. Gelen araç sahipleri arabalarını gelişigüzel bırakıp gidemiyor. Eşyamı sırtımda da taşırım hiç önemli değil. Burada önemli olan insanların rahat hareket edebilmesi. O nedenle belediyemizin uygulaması şimdilik güzel ancak sıkı takip şart" dedi.

1,5 metrelik işgaliye sınırının yeterli olduğunu ifade eden bölge esnaflarından Necmettin Şimşek; "Daha önce çok kötüydü. Şu anda on numara oldu. Herkes de halinden razı ve iyi ki de böyle oldu. Yaklaşık 1 metre dışarı çıkabiliyoruz. Bu gayet yeterli bir seviye fazlası olunca sıkıntı oluyor" ifadelerine yer verdi.