Sigara İzmaritinden Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

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Sigara izmaritinden çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi

ANTALYA - Antalya'da 112'ye gelen yangın ihbarı itfaiye ve polisi alarma geçirirken, yangının şöminedeki gazetelerin atılan izmaritten tutuşması sonucunda çıktığı öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan 4 katlı binanın en üst katında yangın çıktığı ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler en üst kattaki dairenin balkonunda çıkan yangını yangın tüpüyle müdahale ederek kısa sürede binanın içerisine ulaşmadan söndürdü. Yetkililer, yangının balkonda bulunan şömineye söndürülmeden atılan izmaritin gazete parçalarının tutuştuğunu, alevlerin şöminenin yanında bulunan sehpanın yanmasına neden olduğunu belirtti.