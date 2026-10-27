Siirt battaniyesi ustası Fahrettin Evin, 45 yıllık mesleğini oğluyla sürdürüyor - Son Dakika
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Siirt battaniyesi ustası Fahrettin Evin, 45 yıllık mesleğini oğluyla sürdürüyor

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Siirt battaniyesi ustası Fahrettin Evin, 45 yıllık mesleğini oğluyla sürdürüyor
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Siirt battaniyesi ustası Fahrettin Evin, 45 yıllık mesleğini oğluyla sürdürüyor
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Siirt Olgunlaşma Enstitüsünde usta öğretici Fahrettin Evin, yaklaşık 45 yıldır sürdürdüğü Siirt battaniyesi dokumacılığını oğlu Taha Evin ile aynı atölyede yaşatıyor. Baba-oğul, dededen babaya, babadan oğula geçen mesleği gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Siirt'in köklü el sanatları arasında yer alan ve tiftiğin zarif dokunuşla sanat eserine dönüştüğü Siirt battaniyesi dokumacılığı, usta ellerde yaşatılmaya devam ediyor. Siirt Olgunlaşma Enstitüsünde görev yapan Fahrettin Evin ve oğlu Taha Evin, dededen toruna, babadan oğula uzanan bu anlamlı meslek geleneğini omuz omuza sürdürüyor.

Siirt Olgunlaşma Enstitüsü Battaniye Dokuma Atölyesinde usta öğretici olarak görev yapan Siirt doğumlu 54 yaşındaki Fahrettin Evin, yaklaşık 45 yıldır bu mesleğin mutfağında yer alıyor. Aile mirası olan bu zanaatı büyük bir titizlikle sürdürdüğünü belirten Fahrettin Evin, üretim sürecini şu sözlerle anlattı:

"Mesleğimiz ailece babadan oğula aktarılan bir meslek. Ben de bu kültürü gelecek nesillere aktarmak istiyorum. Tiftiğimizi ham olarak alıyoruz; hallaçtan geçirip pamuk şeklini aldıktan sonra büküme yolluyoruz. Eskiden yöresel adıyla 'teşi' diyorduk, bugün Türkçesiyle kirman el aletiyle bükümünü yapıyoruz. Büküm işlemi bittikten sonra yıkayıp temizleyip atölyemize getiriyoruz."

Atölyeye gelen tiftiğin çıkrık yardımıyla masuralara sarılarak dokumaya hazır hale getirildiğini belirten Evin, "Mekik yardımıyla türkülerin arasından geçirilir, mekik hareket ettikçe dokuma işlemi sürdürülür. Dokuma bittiğinde yüzeyi çelik taraklarla taranarak şekillendirilir" dedi.

Babasının yanında küçük yaşlarda meslekle tanışan 26 yaşındaki Taha Evin ise zamanla kendini geliştirerek enstitüde usta konumuna yükseldi. Babasıyla aynı atölyede çalışmaktan duyduğu gururu dile getiren Taha Evin, "Bu işe başlama serüvenim okul çıkışlarında babamın atölyesine gitmemle başladı. Babamın kullandığı teknikleri izleyerek, onun rehberliğinde ilk adımı attım. İlk başta masura sarma işlemiyle başladım, ardından tezgaha geçerek dokuma işlemlerini öğrendim. En son aşamada ise tüylendirme ve desen verme gibi detaylarda uzmanlaştım. Dedemden babama, babamdan da bana gelen bu dokuma mesleğini ben de gururla sürdüreceğim" dedi.

Siirt Olgunlaşma Enstitüsü bünyesindeki atölyede yalnızca geleneksel Siirt battaniyesi üretilmiyor. El emeği ve göz nuruyla hazırlanan seccade gibi farklı ürünler de bu çatı altında hayat buluyor. Geleneksel dokuma kültürünü yenilikçi yaklaşımlarla buluşturan çalışmalar, kentin kültürel mirasının korunmasına ve turizmine büyük katkı sunuyor.

Geçmişin emeğini ve ustalığını bugüne taşıyan Fahrettin ve Taha Evin baba-oğul, Siirt battaniyesinin sıcaklığını hem yerel hem de ulusal geleceğe aktarmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatSiirtYaşamYerelSon Dakika

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