Siirt'te bayram öncesi denetimler artırıldı fiyat ve etiketler tek tek incelendi

26.05.2026 17:11  Güncelleme: 17:12
Siirt'te Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı alışveriş yapabilmesi için Ticaret İl Müdürlüğü, Zabıta ve Tarım Müdürlüğü ekipleri işletmelerde fahiş fiyat, etiket ve hijyen denetimlerini yoğunlaştırdı.

Siirt Ticaret İl Müdürlüğü, Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü denetim ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında kent genelindeki işletmelere yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Vatandaşların mağdur edilmesinin önüne geçmek amacıyla sahaya inen ekipler, geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında unlu mamul satışı yapan iş yerleri, otogar ile sebze ve meyve halinde detaylı hijyen kontrolleri yapıldı. Özellikle bayram öncesi hareketliliğin arttığı kasap ve şarküterilerde et ürünlerine yönelik hijyen ve mühür kontrolleri gerçekleştirilirken, zincir marketler de mercek altına alındı. Zincir marketlerde ve yerel işletmelerde fiyat etiketi, ürünlerin gramaj kontrolü ve fahiş fiyat artışlarına yönelik incelemeler yapan ekipler, ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatının birbirini tutup tutmadığını tek tek kontrol etti.

Yetkililer, hem esnafın hem de vatandaşların haklarını korumak amacıyla denetimlerin bayram boyunca ve sonrasında da kesintisiz bir şekilde devam edeceğini bildirdi. - SİİRT

Kaynak: İHA

