Siirt'te doktorlar İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Siirt'te doktorlar İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi

Siirt\'te doktorlar İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarına tepki gösterdi

Siirt'te doktorlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkilerini beyaz önlüklerle göstererek protesto etti. Sağlık çalışanları ve STK'lar Kızılay Meydanı'na kadar yürüdü. Grup adına konuşan Dr. Özgür Aydın, İsrail'in saldırıları sonucunda birçok hastane ve sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını belirtti. Ayrıca, Gazze'ye insani yardımın engellendiğini ve Mısır'ın sınırları güçlendirdiğini ifade etti.

24.02.2024 18:43
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Siirt'te doktorlar giydikleri beyaz önlüklerle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkilerini sürdürüyor.

Siirt'te Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde aralarında hekimlerin de olduğu sağlık çalışanı ve STK'lar Kızılay Meydanı'na kadar yürüdü.

Dr. Özgür Aydın, grup adına yaptığı açıklamada, hekimler ve sağlık çalışanları olarak İsrail'e tepkilerini göstermek için 15 haftadır sessiz yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı bırakıldığını belirten Aydın, "Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne sığınan sivilleri kuşatma altına alan işgal birlikleri hastaneyi zorla tahliye ediyor. Yine de meslektaşlarımız, sağlık çalışanları elektriksiz, susuz, oksijensiz, ilaçsız şartlarda tedavi vermek için destansı biçimde mücadele ediyor. Bütün bu saldırılar yetmiyormuş gibi Gazze'ye insani yardımın girilmesine izin verilmiyor. Filistin'in her gün binlerce tır yardıma ihtiyacı varken günde 3-5 tırın girmesine izin veriliyor. Mısır, Gazze sınırına beton barikatlar kurup jiletli teller ile sınırı güçlendiriyor" dedi.

Yürüyüş, basın açıklamasının ardından sona erdi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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