Siirt'te Fermuar Sistemi Uygulaması

Siirt'te fermuar sistemi ile yaşama yol ver uygulaması yapıldı
SİİRT - Siirt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yayınlanan videoda sürücülere, ambulanslara yol verme çağrısı yapıldı.
Siirt'te başlatılan Fermuar Sistemi, trafik akışını düzenleyerek sürücülerden ambulansların geçiş önceliğine özen göstermeleri ve bu geçişe destek olmaları beklendiği belirtildi. Bu uygulama, acil sağlık hizmetlerine ulaşım süresini kısaltarak ambulans içeresinde hayat mücadelesi veren hastaların, yaşam kurtarma şansını arttırdığı bildirildi.
Siirt İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklama ile Fermuar Sistemine dikkat çekti, vatandaşları ve sürücüleri uyardı.
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