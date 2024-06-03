Siirt'te güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Siirt'te güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt'in Huzuru Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda son bir ayda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütüne ait sığınaklar imha edildi, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca aranan şahısların yakalanması ve trafik denetimleriyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

03.06.2024 23:49
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Siirt'te mayıs ayı güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

SİİRT - Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, "Siirt'in Huzuru Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı"nda son bir ayda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Siirt'te güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Kemal Kızılkaya, "Siirt'imizin huzuru Türkiye'nin huzurudur diyerek çıktığımız bu yolda aziz Siirtli hemşehrilerimizin bilmesini isteriz ki hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran başta terör örgütü olmak üzere, tüm suç örgütlerine, şehir eşkiyalarına ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız" dedi.

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Vali Kızılkaya, mayıs ayında 15 terör operasyonunda 3 sığınak ve mağaranın imha edildiğini, 13 adet mayın, 3 adet el yapımı patlayıcı, 3 adet el bombası, 9 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet Docka mühimmatı, 1 adet makineli tüfek, bin 429 adet 7.62 milimetre çapında fişek, 1 adet çanta tipi jeneratör, 1 adet el telsizi, 4 adet Ak-47 şarjörü, 1 adet el dürbünü ile çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildiğini belirtti. Vali Kızılkaya, terör örgütü propagandası yapma suçundan aranan 2 şahıs, terör örgütüne fon sağlamak suçundan aranan 2 şahıs ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 şahıs olmak üzere toplam 10 şahsın yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığını ifade etti.

Vali Kızılkaya, mayıs ayında ayrıca icra edilen 47 operasyonda 130 şüpheli hakkında adli işlem uygulandığını belirterek, "6 şahıs uyuşturucu imal ve ticareti suçundan tutuklanmış, 10 şahıs hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Yapılan operasyonlarda 2 kilo 740 gram kubar esrar, 26 gram eroin, 11 gram kokain, 7 kilo 853 gram metamfetamin, 32 kök kenevir bitkisi, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, bin 770 adet uyuşturucu hap, 4 gram afyon sakızı, 21 gram skank ele geçirilmiştir" dedi.

Toplantıda ayrıca son 1 ay içerisinde sıfır ile 5 yıl aralığında hapis cezası alan 40 kişi, 5 ile 10 yıl aralığında hapis cezası alan 10 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası alan 5 kişi, ifadeye yönelik aranan 100 kişi olmak üzere toplam 155 aranan şahıstan 128'inin yakalandığı, 94 şahsın ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı, 34 şahsın ise adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi. Mayıs ayında 43 siber olay gerçekleştiği, 30 olayın aydınlatıldığı belirtildi. Bu siber olaylarda terör örgütü propagandası yapan 46 kişi ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 2 kişi hakkında adli işlem uygulandığı ifade edildi. Ayrıca yasadışı bahis oynatan ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 349 sitenin kapatıldığı kaydedildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüklerince mayıs ayında 32 bin 652 aracın denetlendiği belirtildi. Yapılan denetlemeler neticesinde 32 sürücü belgesi geri alınırken, 116 aracın trafikten men edildiği, trafik kurallarını ihlal eden bin 120 sürücüye ve 825 araç plakasına ceza uygulandığı kaydedildi. İlde mayıs ayı içerisinde toplam 130 trafik kazası meydana geldiği, kazalardan birinin ölümlü, 74'ünün yaralanmalı, 55 kazanın ise maddi hasarlı olduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Siirt'te güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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