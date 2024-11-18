Siirt'te Kestane Yerine Meşe Palamudu - Son Dakika
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Siirt'te Kestane Yerine Meşe Palamudu

Siirt\'te Kestane Yerine Meşe Palamudu

Siirt'te kış mevsiminde kestane yerine meşe palamudu tercih ediliyor. Şeker hastalarına öneriliyor.

18.11.2024 12:23
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Siirt'te kış mevsiminde tercih edilen kestane yerine "meşe palamudu" tezgahta yer aldı.

Siirt'in kırsal kesimlerinde yetişen palamut, meşe ağaçlarından toplanıyor. Doğal sağlık kaynağı olarak bilinen meşe palamudu, kestane yerine de tüketiliyor. Şekere, kolesterole ve mideye iyi geldiği biliniyor.

Kilosunun 35 liraya satıldığını belirten satıcı Mirza Selçuk, meşe palamudunun şeker hastalığı için birebir olduğunu belirtti. Selçuk, "Kaynatılıp veya kızartılıp yenilebiliyor. Güneşte kurutulup toz haline getirip tüketilebiliyor. Meşe palamudunun 2 çeşidi bulunmaktadır. Birincisi hayvanlar için, ikincisi ise insanlar içindir" dedi.

Müşteri Behçet Aksünger ise, "Şeker hastalığı için bire birdir diyorlar. Şeker ilacı kullanmaya gerek yok. Şeker için doğal bir ilaçtır" diye konuştu. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Siirt'te Kestane Yerine Meşe Palamudu - Son Dakika

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