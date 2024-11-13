Sık İş Değiştirme Boşanma Sebebi Olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sık İş Değiştirme Boşanma Sebebi Olabilir

Sık İş Değiştirme Boşanma Sebebi Olabilir

Avukat Nimet Türe, eşin iş değişikliklerinin evlilik yükümlülüklerini etkileyebileceğini belirtti.

13.11.2024 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avukat Nimet Türe, sık iş değiştirmenin evliliğin yükümlülüklerini yerine getirme noktasında olumsuz sonuçlar doğurduğunu söyleyerek, "Eşlerden birinin keyfi olarak iş değiştirerek aile yapısına katkıda bulunmaması boşanma sebebidir" dedi.

Avukat Nimet Türe, eşlerden birinin sık iş değiştirmesinin ve ailesi ile vakit geçirmemesinin aile yapısına katkıda bulunmaması anlamına geleceğini söyleyerek, "Aile Mahkemeleri'nin bir boşanma davasındaki en önemli kriteri evlilik birliğinin temelinden sarsılıp sarsılmadığı, taraflar arasında ortak yaşamın devam edip etmediği hususunda bir değerlendirme yapmasıdır. Taraflar arasında ortak yaşamın zedelendiği hususunda kanaat getiren hakimlerimiz evlilik birliğinin oluşmadığı ya da bozulduğu gerekçesi ile boşanmaya hükmedebiliyor. Eşlerden birinin sık iş değiştirmesi, aile yapısına katkıda bulunmaması, evde vakit geçirmemesi, eşle sosyal yaşamda var olmaması gerekçelerini doğurduğundan dolayı farklı işlerde çalışan ya da çalışma saati düzensiz olan, sürekli iş değiştiren kişinin ortak evlilik birliğine katılmadığı, evlilikten doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği kanaatiyle boşanma sebebini oluşturduğu son Yargıtay kararıyla gündeme gelen bir husus olmuştur. Hani bu durumdaki son güncellemeler nasıl olur? Evlilik birliğindeki sık iş değiştirmenin etkisi ne derecede olur? Açıkçası toplumda hala kafa karışıklığı oluştursa da biz burada şunu kriter olarak tutmaktayız. Eğer sık iş değiştiren diğer eş, değiştirdiği iş sebebiyle evlilik yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa bu bir boşanma sebebidir. Diğer taraf bu boşanma sebebine dayandığında sık iş değiştiren eş evlilikte kusurlu sayılmaktadır" dedi.

Davalarda iş değiştirmede toplumsal etkinin olup olmadığının da değerlendirildiğini söyleyen Türe, "Burada hakim somut olayı değerlendirirken, iş değiştirmenin kişinin keyfiyetinden çalışmama isteğinden ya da toplumsal şartların etkisinin olup olmadığını ayrıca değerlendiriyor. Aslında her olay kendi subjektif değerlendirmesini doğuruyor. Toplumdaki ekonomik durumlardan dolayı kişi sürekli işten ayrılıyorsa ve bu işten ayrılması zorunluluğa dayanıyorsa artık evlilik birliğini kendi kusurundan kaynaklı olmayan bir sebepten dolayı yerine getiremiyordur. Fakat kişi çalışmama isteksizliği olan biriyse, kendi hayat düzeninden ve standartlarından kaynaklı olarak iş değiştiriyorsa zaten kusur olarak yönelttiğimiz nokta tam olarak bu nokta olup boşanma davalarında kusur olarak aksettiğimiz durumda tam olarak budur. Zorunlu sebeplerin dışında kişinin iş değiştirmesi ve bu sebeple evlilik yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi olarak değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sık İş Değiştirme Boşanma Sebebi Olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
13:37 Özgür Özel’den dikkat çeken Bahçeli iddiası Özgür Özel'den dikkat çeken Bahçeli iddiası
13:11 Jet Fadıl’ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı Jet Fadıl'ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı
12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
12:13 Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı
18:52 Dünyaca ünlü futbolcu, alkollüyken cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Dünyaca ünlü futbolcu, alkollüyken cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
18:29 Bahçeli’den İmamoğlu ve Yavaş’a: Bugünden cumhurbaşkanı adaylığına soyunmaları namertliktir Bahçeli'den İmamoğlu ve Yavaş'a: Bugünden cumhurbaşkanı adaylığına soyunmaları namertliktir
18:20 Efsane teknik direktör, çalıştırmak istediği takıma CV bıraktı Efsane teknik direktör, çalıştırmak istediği takıma CV bıraktı
18:19 Ankaralı Turgut’tan müjdeli haber: İlk defa gözlerini kırptı Ankaralı Turgut'tan müjdeli haber: İlk defa gözlerini kırptı
18:02 Cansız bedeni gölette bulunan eski belediye başkanından geriye sitem dolu mektup kaldı Cansız bedeni gölette bulunan eski belediye başkanından geriye sitem dolu mektup kaldı
18:00 Yangında can veren 5 kardeşin cenaze namazını kıldıran müftü helallik istemedi Yangında can veren 5 kardeşin cenaze namazını kıldıran müftü helallik istemedi
17:59 Annesini uykusunda bıçakla katleden lise öğrencisi: İçimde yenemediğim bir kötülük vardı Annesini uykusunda bıçakla katleden lise öğrencisi: İçimde yenemediğim bir kötülük vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 14:10:52. #1.12#
SON DAKİKA: Sık İş Değiştirme Boşanma Sebebi Olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.