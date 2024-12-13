Sıla Bebek Farkındalık Parkı Açıldı

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Şehitkamil Belediyesi, Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ismini yaşatacak. Belediye tarafından Şehirgösteren'de revize edilen parka Sıla Bebek Farkındalık Parkı ismi verildi.

Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin Güran adına Kuzeyşehir'de yapılan parka Narin Çocuk Parkı ismini veren Şehitkamil Belediyesi bir kez daha farkındalık oluşturdu. Toplumda farkındalık oluşturma ve çocuk cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla Sıla bebeğin adı da Şehitkamil'de yaşatılacak.

Sıla Bebek Farkındalık Parkı farkındalık oluşturacak

Şehirgösteren Mahallesi'nde önceki dönem yapılan Pet Park, Şehitkamil Belediyesi tarafından revize edildi. Sadece kedi ve köpeklerin yararlandığı park, yapılan düzenlemeyle bir bölümü tüm vatandaşların kullanımına sunuldu. İçerisinde yürüyüş yolu ve oyun alanları oluşturulan parka verilen isim vatandaşlar tarafından çok beğenildi. Parka, geçtiğimiz Ekim ayında Tekirdağ'da cinsel istismara ve şiddete maruz bırakıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 2 yaşındaki Sıla bebeğin ismi verildi. Park, Sıla Bebek Farkındalık Parkı ismi ile Şehitkamil halkının yeni dinlenme mekanlarından biri oldu. - GAZİANTEP