Şili'de Karanlık: Elektrik Kesintisi ve Olağanüstü Hal - Son Dakika
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Yerel

Şili'de Karanlık: Elektrik Kesintisi ve Olağanüstü Hal

Şili'de büyük elektrik kesintisi nedeniyle olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasığı ilan edildi.

26.02.2025 11:56
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Şili, elektrik kesintisi nedeniyle karanlığa gömüldü. Hükümet, olağanüstü hal ilan ederek, sokağa çıkma yasağı getirdi.

Şili'nin 16 bölgesinden 14'ünde yaşanan elektrik kesintisi, hayatı durma noktasına getirdi. Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, ülkenin kuzeyindeki bir iletim hattı arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu. Olağanüstü hal ilan eden Şili hükümeti, elektrik kesintisi nedeniyle ülkenin kuzeydeki Arica şehrinden güneydeki Los Lagos'a kadar yerel saatle 22.00'den 06.00'a kadar sokağa çıkma yasağı getirdi.

Başkent Santiago'da da sokaklar elektrik kesintisi nedeniyle karanlığa gömüldü. Yolcular sefer sırasında duran trenlerden tahliye edilirken, Santiago metrosu kapatıldı. İçişleri Bakanlığı, güvenliği sağlamak için silahlı kuvvetleri kesintilerin yaşandığı bölgelere konuşlandırdı.

Şili Ulusal Elektrik Koordinatörü (CEN), kesinti yaşanan hattın dörtte birinin tekrar devreye girdiğini ve gün içinde elektriğin yeniden sağlanmasının beklendiğini açıkladı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ise, kesintiden 8 milyon evin etkilendiğini ancak evlerin yaklaşık yarısına elektriğin yeniden verildiğini söyledi. Boric, "Bugün olanlar çok kötü. Çünkü bir veya birkaç şirketin milyonlarca Şililinin günlük hayatını etkilemesi kabul edilemez ve bu yüzden devletin onlardan hesap sorması gerekiyor" dedi.

Bakır madenleri etkilendi

Dünyanın en büyük bakır üreticisi Şili'deki madenlerde çalışmalar, elektrik kesintisi nedeniyle durdu. Bazı madenlerde ise operasyonlar jeneratörle devam etti. Madenlerdeki çalışmaların sekteye uğraması sonucu küresel piyasaların olumsuz etkilendiği belirtildi. - SANTİAGO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şili'de Karanlık: Elektrik Kesintisi ve Olağanüstü Hal - Son Dakika

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