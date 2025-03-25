Silifke Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor - Son Dakika
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Silifke Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor

Silifke Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, ilçedeki hizmet kalitesini artırmak için araç filolarını güçlendirdiklerini açıkladı. Yeni eklenen araçlarla daha hızlı ve kaliteli hizmet verilmesi hedefleniyor.

25.03.2025 09:47  Güncelleme: 09:48
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Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, ilçe genelindeki hizmet kalitesini artırmak amacıyla araç filolarını güçlendirdiklerini duyurdu.

Vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla saha araçlarına yenilerini ekleyen Silifke Belediyesi, bu alandaki yatırımlarını sürdürerek araç filosunu güçlendirdi. Silifke Belediyesi özellikle yaz döneminde beş katına çıkan nüfus dolayısıyla, yoğunluğun artması sonucunda vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek adına araç filosuna yenilerini ekledi.

"İlçemize ve halkımıza hayırlı olsun"

Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve daha hızlı hizmet vermek için araç filomuzu yeniledik, güçlendirdik. İlçemizin her noktasında verdiğimiz hizmeti daha ileriye taşımak adına bünyemize kattığımız 3 aracımız ilçemize hayırlı olsun. Halkımızın her ihtiyacında hemen yanında olmak ve tüm gücümüzle çözüm oluşturmak bizim hedefimizdir" diyerek, hizmetlerini daha etkin bir şekilde sunma gayretinde olduklarını vurguladı.

Turgut, araç filosunun güçlenmesiyle ilçenin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilecek hizmetlerin hızlandırılmasının yanı sıra, vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verilebileceğini belirterek, "Her geçen gün büyüyen ve gelişen ve yol ağı genişleyen ilçemiz için yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Biz de belediye olarak 88 mahallemize daha hızlı, daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek için araç filomuzu güçlendirmeye ve yeni araçlar almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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