Silifke\'de 2023 Yılında 11 Bin 323 Yeni Soruşturma Dosyası Açıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde 2023 yılında 11 bin 323 yeni soruşturma dosyası açılırken, aynı yıl içerisinde 10 bin 555 dava dosyasının sonuçlandırıldığı bildirildi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2023 yılında Silifke merkez ve mülhakat adliyelerinde yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yaptı.

Eskiler, Adalet Bakanlığının 2019-2023 yıllarını kapsayan stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, 2023 yılında Silifke merkez ve mülhakatlar Anamur, Aydıncık, Gülnar ve Mut Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, adalet hizmetlerinin adil, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesinin sağlandığını söyledi. Eskiler, bu süreçte Silifke Cumhuriyet Başsavcılığında 2023 yılı içerisinde Cumhuriyet Başsavcısı haricinde 15 cumhuriyet savcısı, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Cumhuriyet Başsavcısı haricinde 8, Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığında 2, Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığında 2, Mut Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde ise 5 cumhuriyet savcısının görev yaptığını kaydetti.

"2023 yılında10 bin 555 soruşturma sonuçlandırılmıştır"

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) yer alan veriler doğrultusunda Silifke merkez ve mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıklarına 2023 yılında gelen soruşturma dosyalarına ilişkin istatistiki bilgiler de paylaşan Eskiler, "Bu bağlamda Silifke Cumhuriyet Başsavcılığına 2021 yılında 8 bin 468, 2022 yılında 10 bin 94, 2023 yılında ise 11 bin 323 yeni soruşturma dosyası gelmiş ve bu dosyalardan 2021 yılında 8 bin 469, 2022 yılında 8 bin 840, 2023 yılında ise 10 bin 555 soruşturma sonuçlandırılmıştır. Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu tarafından 2023 yılı içerisinde 807 dosya incelenmiş olup, bu dosyalardan 373 dosyada talepname, 100 dosyada dava açılmasının ertelenmesi kararı, 148 dosyada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, 186 dosyada iddianame düzenlenerek yargılamalarda iş yükünün azaltılması ve hızlanmasına katkı sağlanmıştır. Uzlaştırma Bürosu tarafından 2023 yılında işlem yapılan bin 281 dosyanın 493'ü uzlaştırma ile sonuçlanmıştır" dedi.

Eskiler, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığına ise 2021 yılında 6 bin 254, 2022 yılında 6 bin 638, 2023 yılında ise 7 bin 359 yeni soruşturma dosyası geldiğini ve bu dosyalardan 2021 yılında 6 bin 93, 2022 yılında 6 bin 188, 2023 yılında ise 6 bin 210'nun sonuçlandırıldığı bilgisini paylaştı.

Eskiler, Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığına 2021 yılında 851, 2022 yılında bin 2, 2023 yılında ise 866 yeni soruşturma dosyası geldiğini ve bu dosyalardan 2021 yılında 826, 2022 yılında 807, 2023 yılında ise 843'nün sonuçlandırıldığını belirterek, "Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığına 2021 yılında 2 bin192, 2022 yılında 3 bin 637, 2023 yılında ise 3 bin 736 yeni soruşturma dosyası gelmiş ve bu dosyalardan 2021 yılında bin 713, 2022 yılında 3 bin 447, 2023 yılında ise 3 bin 158'i sonuçlandırılmıştır. Mut Cumhuriyet Başsavcılığına da 2021 yılında 3 bin 311, 2022 yılında 4 bin 141, 2023 yılında ise 3 bin 802 yeni soruşturma dosyası gelmiş ve bu dosyalardan 2021 yılında 3 bin 453, 2022 yılında 4 bin 195, 2023 yılında ise 3 bin 860'ı sonuçlandırılmıştır" diye konuştu.

Adli kolluk hizmetlerini gerçekleştiren kurumlar ve personelin katılımıyla adli kolluk koordinasyon toplantısı yapıldığı bilgisini de veren Eskiler, toplantıda kolluk personeline yönelik bilgilendirme ve sunumlar gerçekleştirildiğini, Silifke ilçesinde sıkça karşılaşılan suç tipleri, uygulamada yaşanan sorunlar ve alternatif çözüm önerilerinin görüşüldüğünü, yine bu çerçevede ilçe protokolü ve kurum müdürleri ile zaman zaman bir araya gelinerek Silifke ilçesinin asayiş, huzur ve güvenliği başta olmak üzere birçok konuda istişareler yapıldığını söyledi.

Adli ve idari hizmetlerin niteliğinin arttırılmasında kurumlar arası iş birliğinin önemine de değinen Eskiler, Silifke Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile yapılan işbirliği çalışmaları doğrultusunda adliye personeline yönelik farklı konularda eğitimler verilmesinin sağlandığını ve personelin iş, sosyal ve kültürel yaşamlarının desteklenmesi hususunda önemli faaliyetler gerçekleştirildiğini söyledi. - MERSİN