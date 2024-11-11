Silivri Belediyesi Çocuk Korosu, Atatürk\'ü 10 Kasım\'da Anma Etkinliği Düzenledi

Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Çocuk Korosu, 10 Kasım'da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma amacıyla 41.Uluslararası Kitap Fuarı'nda 10 Kasım Özel Performansı sergiledi.
Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Çocuk Korosu, 10 Kasım'da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla TÜYAP Uluslararası Kitap Fuarı'nda özel bir performans sergiledi. Eğitimci Erdoğan Eren'in yönetiminde gerçekleşen etkinlikte, çocuk korosu Atatürk'e duyulan özlem ve minnettarlığı yansıtan eserleri seslendirdi. 10 Kasım'a özel hazırlanan bu program, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatırken çocuk korosu performanslarıyla beğeni topladı. - İSTANBUL
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