Silivri Belediyesi Çocuk Korosu, Atatürk'ü 10 Kasım'da Anma Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Silivri Belediyesi Çocuk Korosu, Atatürk'ü 10 Kasım'da Anma Etkinliği Düzenledi

Silivri Belediyesi Çocuk Korosu, Atatürk\'ü 10 Kasım\'da Anma Etkinliği Düzenledi

Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Çocuk Korosu, 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için TÜYAP Uluslararası Kitap Fuarı'nda özel bir performans sergiledi. Eğitimci Erdoğan Eren'in yönetimindeki etkinlik, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

11.11.2024 14:54  Güncelleme: 14:56
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Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Çocuk Korosu, 10 Kasım'da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma amacıyla 41.Uluslararası Kitap Fuarı'nda 10 Kasım Özel Performansı sergiledi.

Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Çocuk Korosu, 10 Kasım'da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla TÜYAP Uluslararası Kitap Fuarı'nda özel bir performans sergiledi. Eğitimci Erdoğan Eren'in yönetiminde gerçekleşen etkinlikte, çocuk korosu Atatürk'e duyulan özlem ve minnettarlığı yansıtan eserleri seslendirdi. 10 Kasım'a özel hazırlanan bu program, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatırken çocuk korosu performanslarıyla beğeni topladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Silivri Belediyesi Çocuk Korosu, Atatürk'ü 10 Kasım'da Anma Etkinliği Düzenledi - Son Dakika

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