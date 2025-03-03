Silivri Belediyesi'nden Ramazan ve Deprem Haftası Hazırlıkları - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Silivri Belediyesi'nden Ramazan ve Deprem Haftası Hazırlıkları

Silivri Belediyesi\'nden Ramazan ve Deprem Haftası Hazırlıkları

Silivri Belediyesi, 2025 yılı Mart ayı meclis toplantısında Ramazan ayında sunulacak sosyal yardımlar ve depremzede vatandaşlar için yapılacak destekler hakkında bilgi verdi. İftar çadırları kurulacak, ihtiyaç sahiplerine yemek ve koliler ulaştırılacak.

03.03.2025 16:46  Güncelleme: 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Belediyesi 2025 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı Birinci Birleşimi, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başkanlığında gerçekleşti. Başkan Balcıoğlu, mart ayında kutlanacak olan toplumsal günlere değinerek, Silivri Belediyesi olarak gerçekleştirecekleri sosyal yardımlardan bahsetti.

Silivri Belediyesi 2025 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başkanlığında, Silivri Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Başkan Balcıoğlu, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte birlik ve beraberlik ruhunun güçleneceğine olan inancını dile getirerek, Ramazan ayı boyunca ilçede birçok hizmet sunduklarını belirtti. Başkan Balcıoğlu, Ramazan öncesi Silivri merkez ve köyleri de dahil olmak üzere 72 caminin temizlendiğini ifade etti.

Ramazan boyunca, her gün Silivri Eski Festival Alanı'nda iftar çadırı kurduklarını söyleyen Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu: "35 mahallemizde de kuracağımız iftar sofralarında hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz inşallah. İftar Çadırımızda ve sahildeki zabıta noktamızın yanında kurduğumuz ikram noktalarımızda, cumartesi ve pazar günleri iftar sonrası hemşerilerimize Ramazan şerbeti ve Osmanlı macunu ikramı gerçekleştiriyoruz."

Başkan Balcıoğlu, Ramazan boyunca 65 yaş üzeri ve ihtiyaç sahibi 600 vatandaşa her gün sıcak yemek ulaştırıldığını ve muhtarlar aracılığıyla 6 bin haneye Ramazan kolisi yardımı yapıldığını açıkladı.

1-7 Mart Deprem Haftası'nı da hatırlatan Başkan Balcıoğlu, başta Hatay'daki vatandaşlar olmak üzere tüm depremzede vatandaşlara Silivri halkının sevgisini ve dayanışma duygusunu iletti. Başkan Balcıoğlu, 5 Mart'ta Afet İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda Hatay'ın Defne, Samandağ ve Kumlu ilçelerinde yaşayan depremzedelere Ramazan kolileri, kendi ürettikleri ayçiçek yağları, hijyen paketleri ve oyuncaklar gönderileceğini duyurdu.

Deprem Haftası vesilesiyle bir davet de yapan Başkan Balcıoğlu, Afet İşleri Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Rumeli Üniversitesi ve Demiroğlu Bilim Üniversitesi akademisyenleri ile öğrencilerine; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla öğretmenlere ve Muhtarlar Derneği vasıtasıyla muhtarlara arama-kurtarma eğitimleri verildiğini açıkladı. Başkan Balcıoğlu, başarılı olan tüm katılımcılar için 4 Mart sabahı saat 10: 00'da bir sertifika töreni düzenleyeceklerini belirterek, tüm vatandaşları Önder Yılmaz Sahnesi'ne davet etti.

Başkan Balcıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne de değinerek, "Toplumumuzun temel taşı, ailelerimizin omurgası, hayatın her alanında emek veren, üreten, yöneten ve mücadele eden tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Benim hep ifade ettiğim gibi kadınlar bir adım gerimizde değil yanımızda hatta bir adım önümüzde olacaklar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Silivri Belediyesi, Deprem Haftası, Politika, Silivri, Yerel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Silivri Belediyesi'nden Ramazan ve Deprem Haftası Hazırlıkları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:21 Arap Birliği zirvesinde Gazze’nin yapılandırılmasıyla ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı Arap Birliği zirvesinde Gazze'nin yapılandırılmasıyla ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
13:14 Trump’ın Ukrayna’ya askeri desteği kesmesine Kremlin’den ilk tepki Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:44:04. #7.12#
SON DAKİKA: Silivri Belediyesi'nden Ramazan ve Deprem Haftası Hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.