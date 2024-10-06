Silivri'de Birlik Parkı Açıldı - Son Dakika
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Silivri'de Birlik Parkı Açıldı

Silivri\'de Birlik Parkı Açıldı

Silivri Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan Birlik Parkı, açılış töreniyle hizmete girdi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, parkın birlik ve kardeşliğin simgesi olduğunu belirtti.

06.10.2024 19:08  Güncelleme: 19:21
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Silivri Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Birlik Parkı törenle hizmete açıldı.

Silivri Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi Hacı Cemil Umuç Sokak'ta yapımı tamamlanan Birlik Parkı'nın açılışı yapıldı. Açılış törenine Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Başkan Balcıoğlu, parkın birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olacağını vurguladı. Bin 400 metrekarelik alana inşa edilen parkın 620 metrekare gibi geniş bir yeşil alana sahip olduğunu ifade eden Başkan Balcıoğlu, ağaçlarla donatılan parkta çocuklar için 190 metrekareden oluşan çift kuleli oyun alanı olduğunu, parkta spor alanlarının da unutulmadığını, 250 metrekarelik çift potalı basketbol sahası ve 50 metrekarelik fintess alanı bulunduğunu aktardı.

Başkan Balcıoğlu, "Silivri'yi ve İstanbul'u daha iyi yarınlara taşımak için aynı azim ve kararlılıkla üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah, bir daha İstanbul'a ve aziz vatanımıza işgal günleri yaşatmasın. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu kutlu olsun" dedi.

"Parklar, şehirlerin olmazsa olmazıdır" diyen Başkan Balcıoğlu, "Bir şehirde yaşayan her bireyin, özellikle çocukların yeşil alana sahip olma hakkı vardır. Bizim görevimiz de bu hakları en iyi şekilde onlara sunmaktır. Silivri'deki her çocuk, eşit imkanlara sahip olacak; adil olacak ve yeşil alanlarda büyüyecek" şeklinde konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millete efendilik yoktur, hizmet vardır" sözlerini hatırlatan Başkan Balcıoğlu, "Biz de bu düsturla sizlere efendilik yapmaya değil, hizmet etmeye geldik. Bu şehri sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda yönetmek için buradayız. Her kararı sizlerle birlikte alıyoruz; çünkü Silivri'yi birlikte yönetmek, birlikte geleceğe taşımak bizim en büyük hedefimiz" şeklinde konuştu.

Balcıoğlu, Değirmenköy, Selimpaşa, Yeni Mahalle ve Kavaklı bölgelerinde toplam 9 yeni park projesinin yapımının sürdüğünü, Beyciler, Çeltik, Değirmenköy, Selimpaşa, Gümüşyaka ve Piri Mehmet Paşa mahallelerinde 7 yeni projenin daha bulunduğunu açıkladı. Silivri'ye toplam 23 park ve yeşil alanın kazandırılacağını belirten Başkan Balcıoğlu, gençler için de 18 spor sahası hedeflediklerini, 8 yeni saha inşa ederken, 10 sahayı da yenileyeceklerini açıkladı.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Erdal Demirkapan, Başkan Balcıoğlu'na teşekkürlerini iletti. Belediye ile iş birliği içerisinde Silivri'ye hizmet edeceklerini vurgulayan Demirkapan, "Saygıdeğer Belediye Başkanımıza, talebimiz üzerine parkımızı yenileyip halkımızın hizmetine sunduğu için teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Silivri'de Birlik Parkı Açıldı - Son Dakika

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