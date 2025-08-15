Silivri'de Denize Girişler Yasaklandı

Silivri Kaymakamlığı, ağır hava ve deniz şartlarının oluşturabileceği boğulma riskini önlemek amacıyla bugünden itibaren 3 gün boyunca ilçe sınırları içerisinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

İstanbul'un bir çok ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar Silivri'de de etkili oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle tüm ilçe genelinde plajlarda denize girişler yasaklandı. Silivri Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ağır hava ve deniz şartlarının oluşturabileceği boğulma riskini önlemek amacıyla tüm ilçe genelindeki plajlarda 15, 16 ve 17 Ağustos 2025 tarihlerinde denize girişler yasaklandı" ifadelerine yer verildi.

Boğulma riskine karşı ilçe çapında tedbir

Kaymakamlık açıklamasında, kuvvetli rüzgar ve dalga nedeniyle oluşabilecek tehlikelerden vatandaşların korunması için bu kararın alındığı belirtildi. İlçedeki tüm sahil ve plajlarda denetimlerin artırılacağı, yasağa uymayanlara ise yasal işlem uygulanacağı ifade edildi.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, yasağın sürdüğü süre boyunca vatandaşların denize girmemesi ve uyarı levhalarına riayet etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sahil hattında görevli ekiplerin sürekli devriye halinde olacağı bildirildi. - İSTANBUL