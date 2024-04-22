Silopi'de 23 Nisan kutlamalarında bando konseri - Son Dakika
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Silopi'de 23 Nisan kutlamalarında bando konseri

Silopi\'de 23 Nisan kutlamalarında bando konseri

Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Malatya 2. Ordu Komutanlığı Bando Komutanlığı, halka açık bir konser verdi. Konserde öğrenciler ve vatandaşlar da yer aldı. Bando ekibi, marşlar ve Türk sanat müziği eserleri seslendirdi. Öğrenciler sahneye çıkarak şeflik yaparken, bir öğrenci de askerlerle birlikte Çanakkale türküsünü söyledi.

22.04.2024 19:06
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Malatya 2. Ordu Komutanlığı Bando Komutanlığı, Sanat Sokağı'nda halka açık konser verdi.

Konsere Silopi Kaymakamı Cihat Koç ve eşi Nurdan Koç, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Silopi İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Bando ekibince Sanat Sokağı'nda marşlar ve Türk sanat müziği konseri sunuldu. Bando şefinin daveti üzerine öğrenciler sahneye çıkarak şeflik yaptı. Cudi Ortaokulu öğrencisi Abdulselam Tatlı ise askerlerle birlikte Çanakkale türkünü seslendirdi. Konseri dinleyen öğrenciler de türküye eşlik ederek alkışladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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