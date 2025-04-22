Simav\'da Üniversite Öğrencilerine Yönelik Doğa Yürüyüşü ve Piknik Etkinliği Düzenlendi

Simav İlçe Müftülüğü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik Gölcük Yaylasında doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği gerçekleştirildi.

Manevi Danışman Emin Dönmez tarafından organize edilen etkinlikte öğrencilere hayırsever vatandaşlar tarafından pikniklerde tüketilmesi için bağışlanan iki adet kurban ikram edildi. Etkinliğe öğrenci yurdunda gerçekleştirilen kurs, sohbet, atölye ve sosyal aktivitelere katılım sağlayan yaklaşık 40 öğrenci katıldı.

İlçe Müftüsü Hasan Serçe'nin onur konuğu olarak katıldığı etkinlikte gençlerle birlikte yürüyüş yapan Müftü Serçe, gençlik ve bereket üzerine sohbet yaptı. Gençlere tavsiyelerde bulunan Müftü Hasan Serçe, " Çok şanlısınız, bizim üniversite okuduğumuz zaman Emin hoca gibi bize rehberlik eden, iyi günde kötü günde yanımızda olan bir hocamız yoktu. O yüzden hocanızın kıymetini bilin" dedi.

İzci Lideri Cuma Ali Tosun ve İmam Hatip Mehmet Çötel'in de destek ekibi olarak katıldığı programda yakında gerçekleştirilecek Diyanet Gençlik kampı ve İzcilik hakkında bilgiler verildi.

Gerçekleşen programda yiyeceklerini kendileri hazırlayan ve sonunda çevre temizliği de yapan öğrenciler farkındalık oluşturdular.

Manevi Danışman Emin Dönmez, yapılan pikniğe katkı sağlayan İlçe Müftüsü Hasan Serçe'ye, KYK Müdürü Onur Kartal'a, İlçe Spor Müdürü Mustafa Sapmaz'a, araç ve Belediye sosyal tesisi öğrencilere açan Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun'a ve hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. Dönmez, bu tür programların zaman zaman devam edeceğine vurgu yaptı. - KÜTAHYA