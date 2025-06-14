Simav-Eynal Havacılık Festivali başladı

KÜTAHYA - Simav Kaymakamlığının himayesinde geniş bir katılım ve müzik şöleni ile birlikte gerçekleştirilen Simav-Eynal Havacılık Festivali gerçekleştiriliyor.

15 Haziran tarihine kadar sürecek olan Havacılık Festivalinde Simav semaları "Gökyüzü kelebekleri" ismi verilen rengarenk yamaç paraşütleriyle doldu. Festival çerçevesinde 15 Haziran Pazar günü Simav 4 Eylül Otoparkında "Şimdi 90'lar" konserinde, Metin Özülkü Orkestrası eşliğinde 90'ların en sevilen şarkılarıyla dolu dolu bir program gerçekleştirilecek.

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu'unda iştirak ettiği toplantıda gazetecilere Havacılık Festivali ile ilgili yaptığı açıklamada, " Simav Kaymakamımız Bünyamin Karaloğlu önderliğinde, Simav'da sponsor olan esnaf ve sanayicilerimizin katkıları ve Simav Belediyemizin de destekleriyle 7.'sini gerçekleştirdiğimiz Eynal Havacılık Festivali yamaç paraşütü iniş alanındayız. Simav'ımızın yamaç paraşütü anlamında tabi ki artıları var. Özellikle tek yön hariç, her yön rüzgar alabilen, uçuşun yapılabildiği ender bölgelerden bir tanesi ve Türkiye'de ikinci olarak kabul ediliyor. Güney yönünden gelen rüzgar harici tüm yönlerden gelen rüzgarla paraşütçülerimiz kalkış yapabiliyorlar. Havada kalma süresi itibarıyla da Türkiye'deki bölgelerin nadir olanlarından bir tanesi. Simav'daki potansiyelin varlığı bir süreden beri fark edilmekte idi. Bu yıl Simav-Eynal Havacılık Festivalinin 7.'sini gerçekleştiriyoruz. Hürkuş Orman Parkı ismini verdiğimiz yaklaşık bin 800 rakımlı Simav Dağı'nda 3 tane kalkış alanlarımız ve pistlerimiz var. Bu da Simav'daki yamaç paraşütünü eşsiz yapan durumlardan bir tanesi. Uçuş yapan vatandaşlarımız bin 800 rakımdan havalanarak havada kalma süresinin uzun olduğu tamamen şehir manzaralı bir uçuş gerçekleştirdikten sonra bu bölgeye inişlerini gerçekleştiriyorlar. Sporcular, pilotlar ve uçuş yapmak isteyen vatandaşlarımız festivalin olduğu dönemde ilçemize akın ediyorlar. Simav'ın özellikle Eynal Kaplıcalarının havacılık kulübüyle isminin duyurulması adına da Simav için önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Simav Kaymakamımıza verdiği katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Simav Belediye Başkanımıza verdiği katkıdan ve bu festivalin her yıl düzenli olarak yapılmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Simav tarihiyle kültürüyle, doğasıyla eşsiz güzellikleri bünyesinde barındıran Türkiye'nin nadir ilçelerinden bir tanesi. Ben tüm vatandaşlarımıza seslenerek herkesi özellikle yamaç paraşütünün olduğu haftada kendilerini alana bekliyorum" diye konuştu.