Simav Kız İHL öğrencileri Filistin\'e yardım gönderdi

Simav Kız İmam Hatip Lisesi "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi öğrencileri aralarında topladıkları maddi yardımı Filistin'e gönderilmek üzere İlçe Müftülüğüne teslim ettiler.

Simav Kız İHL ÇEDES öğrencileri Gençlik Koordinatörü Kadriye Çakmak ve ÇEDES görevli öğretmenleri Gamze Kılıç'ın önderliğinde topladıkları maddi yardımı Simav İlçe Müftülüğüne gelerek İlçe Müftüsü Hasan Serçe'ye teslim ettiler. İlçe Müftüsü Serçe, duyarlılıklarından dolayı öğrencilere teşekkür etti. - KÜTAHYA