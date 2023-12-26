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Simav Kız İHL öğrencileri Filistin'e yardım gönderdi - Son Dakika
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Simav Kız İHL öğrencileri Filistin'e yardım gönderdi

Simav Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi kapsamında topladıkları maddi yardımı Filistin'e göndermek üzere İlçe Müftülüğüne teslim etti. İlçe Müftüsü, öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Simav Kız İHL öğrencileri Filistin\'e yardım gönderdi
26.12.2023 - 14:54,  Güncelleme: 14:55
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Simav Kız İmam Hatip Lisesi "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi öğrencileri aralarında topladıkları maddi yardımı Filistin'e gönderilmek üzere İlçe Müftülüğüne teslim ettiler.

Simav Kız İHL ÇEDES öğrencileri Gençlik Koordinatörü Kadriye Çakmak ve ÇEDES görevli öğretmenleri Gamze Kılıç'ın önderliğinde topladıkları maddi yardımı Simav İlçe Müftülüğüne gelerek İlçe Müftüsü Hasan Serçe'ye teslim ettiler. İlçe Müftüsü Serçe, duyarlılıklarından dolayı öğrencilere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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