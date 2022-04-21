Simav Müftüsü Serçe, öğrencilerle camide iftar açtı - Son Dakika
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Simav Müftüsü Serçe, öğrencilerle camide iftar açtı

21.04.2022 12:56
Simav Müftüsü Serçe, öğrencilerle camide iftar açtı

Simav İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Muradınlar Mahallesi Yeni Camiinde Yeni Camii Gençlik Kulübü öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

Simav İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Muradınlar Mahallesi Yeni Camiinde Yeni Camii Gençlik Kulübü öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

Muradınlar Yeni Camii Din Görevlisi Emin Dönmez'in organize ettiği iftar programına İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır, Kur'an Kursları Dernek Başkanı Bilal Çakmak, Manevi Danışmanlar Mustafa Esen, Osman Aslan ve Muradınlar Yeni Camii Gençlik Kulübü öğrencileri katıldı.

Akşam ezanı ile birlikte Şube Müdürünün yaptığı iftar duası sonrası gençlerle yapılan iftardan sonra İlçe Müftüsü ve Müftülük personeli gençlerle sohbet etti.

Muradınlar Yeni Camiinde İlçe Müftünün kıldırdığı teravih namazı, Manevi Danışmanların müezzinliği ve aralarda söylediği ilahiler, öğrencilerin ve cami cemaatinin katılımı ile Ramazan coşkusunun yaşandığı program dua ile son buldu. - KÜTAHYA

Simav Müftüsü Serçe, öğrencilerle camide iftar açtı
Simav Müftüsü Serçe, öğrencilerle camide iftar açtı
Simav Müftüsü Serçe, öğrencilerle camide iftar açtı

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Yeni Camii, Hisarcık, gençlik, Simav, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Simav Müftüsü Serçe, öğrencilerle camide iftar açtı - Son Dakika


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