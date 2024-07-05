Sinan Ateş Davası'nda 22 sanıktan 10'u hakkında tahliye kararı verildi - Son Dakika
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Yerel

Sinan Ateş Davası'nda 22 sanıktan 10'u hakkında tahliye kararı verildi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada 22 sanıktan 10'unun tahliye edilmesi üzerine Ayşe Ateş, 'Sincan yerleşkesinde beş gün boyunca sanıkların ve müdafilerin siyasi bir cinayeti alacak verecek davasına irca etme çabalarına sahne olan, basın yayın ve sosyal medya destekli kumpas tiyatrosu bugün sonlandı' dedi.

05.07.2024 19:39
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Sinan Ateş Davası'nda 22 sanıktan 10'u hakkında tahliye kararı verildi

Ayşe Ateş: "ve sosyal medya destekli kumpas tiyatrosu bugün sonlandı"

ANKARA - Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada 22 sanıktan 10'unun tahliye edilmesi üzerine Ayşe Ateş, "Sincan yerleşkesinde beş gün boyunca sanıkların ve müdafilerin siyasi bir cinayeti alacak verecek davasına irca etme çabalarına sahne olan, basın yayın ve sosyal medya destekli kumpas tiyatrosu bugün sonlandı" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tanık beyanlarının dinlenmesinin ardından 22 sanık hakkındaki ara karar açıklandı. Mahkeme 22 sanıktan 10'u hakkında şartlı tahliye kararı verirken, duruşma 19 Temmuz tarihine ertelendi.

Kararın açıklanmasının ardından basın açıklamasında bulunan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Sincan yerleşkesinde beş gün boyunca sanıkların ve müdafilerin siyasi bir cinayeti alacak verecek davasına irca etme çabalarına sahne olan, basın yayın ve sosyal medya destekli kumpas tiyatrosu bugün sonlandı. Malumunuz olduğu üzere kapsadığı şüpheliler, şüpheliler arasındaki bağlantılar ve ihtiva ettiği deliller bakımından bütünüyle ilişkili olmasına karşın birbirinden ayrılan iki ayrı dosya var. Bu yüzden biz Sincan'daki bu yargılamaya eksik iddianameyle yapılan yarım mahkeme diyoruz. Olumlu olsun ya da olmasın alınan her kararı da hukuki olarak eksik bulduğumuzu aziz milletimize beyan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ateş, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Hem katledilmeden hemen önce resmi hesaplar üzerinden hem de katledildiği andan itibaren açılan sahte hesaplar aracılığıyla Sinan'la alakalı olarak yürütülen karalama kampanyalarının, FETÖCÜ iftiralarının merkezinde, kurgulanan ve içinde bulunduğumuz süreçte sergilenen bu tiyatro varmış. 'Biz bunu öldürdükten sonra savcı, emniyet mensubu; ana, bacı, eş demeden karşımıza kim çıkarsa FETÖCÜ ilan eder. Sinan da FETÖCÜ'ydü. Bu bizi hedef almak için gerçekleştirilmiş örgüt içi infaz, der ve elimizdeki gücü kullanarak da üzerini bu şekilde kapatırız' şeklinde bir plan yapılmış. Bunu iddia etmiyorum. Bu senaryoyu karanlık gücün satılık kalemleri ve trol hesapları sosyal medyada ve basında her gün yazıp çiziyor. Bu organize kötülüğü sizler de müşahede ediyorsunuz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinan Ateş Davası'nda 22 sanıktan 10'u hakkında tahliye kararı verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinan Ateş Davası'nda 22 sanıktan 10'u hakkında tahliye kararı verildi - Son Dakika
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