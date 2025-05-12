Sincan Anadolu Lisesi'nden Rekor Kan Bağışı - Son Dakika
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Sincan Anadolu Lisesi'nden Rekor Kan Bağışı

Sincan Anadolu Lisesi\'nden Rekor Kan Bağışı

Sincan Anadolu Lisesi, Anneler Günü'nde 2,235 ünite kan bağışı ile Türkiye rekoru kırdı.

12.05.2025 18:15
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Ankara'da Sincan Anadolu Lisesi öğrencilerinin Anneler Günü'nde gerçekleştirdiği "Rekora Sen de El At" kan bağışı kampanyası, Türkiye rekorunu beraberinde getirdi.

Geçen yıl Ankara'nın Sincan ilçesindeki okulların toplu olarak imza attığı kan bağışı rekoruna en büyük katkıyı veren Sincan Anadolu Lisesi, bu kez Türkiye'de bir okulda bir günde toplanan en fazla kan bağışı rekorunu kırdı. Kampanya çalışmalarına haftalar öncesinden başlayan liseli gençler, sadece kendi ailelerini değil Sincan'dan ve çevre ilçelerden vatandaşları da kan bağışı yapmaya davet ettiler. Anneler Günü olmasına rağmen kampanyaya ilgi gösteren vatandaşlar, okul bahçesinde uzun kuyruklar oluşturdular. Gün boyu bir şenlik havasında geçen kampanya gece yarısına kadar devam ederken, 2 bin 235 vatandaş kan bağışında bulundu. Kampanyaya destek veren vatandaşlar, gençlerin hazırladığı 'Rekora Sen de İz Bırak' panosuna el izlerini bıraktılar.

"Toplumsal iyilik hareketinin sembolü olarak hafızalarda yer edecek"

Kampanyanın en gurur verici yanının öğrencilerin sürece gönüllü olarak liderlik etmesi olduğunu vurgulayan Sincan Anadolu Lisesi Müdürü Ali Osman Köse, "Kan bağışı yapacak kişileri tek tek buldular, davet ettiler ve süreci sahiplendiler. Okulumuz bahçesine kurulan bağış çadırlarında yalnızca bağış değil, aynı zamanda umut vardı. Öğrencilerimizin hazırladığı pano, yalnızca bir anı değil bir toplumsal iyilik hareketinin sembolü olarak hafızalarda yer edecek" diye konuştu.

"Panoya bırakılan her el izi bu dayanışmanın somut bir sembolüdür"

Rekora ilişkin konuşan Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, "Ekim ayında ilçemiz genelinde düzenlediğimiz ve Türkiye rekoruna ulaşan kan bağışı kampanyasının ardından bu kez Sincan Anadolu Lisesi kendi öncülüğünde gerçekleştirdiği 'Rekora Sen de El At' kampanyasıyla rekorun da ötesinde bir anlam ortaya koymuştur. Okul bahçesine kurulan 'Rekora Sen de İz Bırak' panosuna bırakılan her el izi, bu dayanışmanın somut bir sembolüdür. Her iz, bir gencin emeğini, bir annenin duasını, bir toplumun kalp birliğini temsil etmektedir. Bu anlamda Sincan Anadolu Lisesi yalnızca bir rekor kırmamış, aynı zamanda bir gönül seferberliğine öncülük etmiştir" şeklinde konuştu.

Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ise bir okul tarafından düzenlenen bu çapta ilk kan bağışı kampanyasına öncülük etmiş olmaktan duydukları gururu dile getirerek, "Bu ilham verici çabanın tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum" dedi.

Türkiye'de bir okulda bir günde en fazla toplanan kan bağışı rekoru 2 bin 210 ünite ile İstanbul Kartal Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu'na aitti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sincan Anadolu Lisesi'nden Rekor Kan Bağışı - Son Dakika

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