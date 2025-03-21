Sincan\'da Miniklerden Yaşlılar Haftası\'na Özel Etkinlik

Sincan Belediyesi, Evliya Çelebi Anne Çocuk Oyun Evi minikleri Yaşlılar Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Sincan Belediyesi, Anne-Çocuk Evleri'nde bu hafta 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kutlandı. Evliya Çelebi Anne Çocuk Oyun Evi'nde etkinlik gerçekleştirdi. Minikler, nostaljik eşyaların süslediği oyun evinde giydikleri kostümlerle birer dede ve nine oldular. Büyüklerini canlandıran çocuklar kahve içip radyo dinledi, yemek yapıp yer sofrası kurdu. Hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşayan minikler sevimlilikleriyle ilgi topladı.

Miniklerin düzenlediği etkinlik hakkında konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Yaşlılar Haftası vesilesiyle miniklerimizin hazırladığı bu anlamlı etkinlikte geçmişin sıcaklığını ve anıların değerini kalplerimizde hissettik. Bilgi, birikim ve hayat tecrübeleriyle geleceğimize ışık tutan kıymetli güngörmüşlerimizin ellerinden öpüyoruz" dedi. - ANKARA