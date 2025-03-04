Sincan\'da Ramazan Denetimleri Arttı

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Sincan Belediyesi zabıta ekipleri ramazan ayında fırınlara yönelik denetimlerini arttırdı. Ramazan pidesi gramaj yönünden incelendi, fırınların hijyen kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

Sincan Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşların sağlıklı şartlarda hizmet alabilmesi için ilçe genelinde, ramazan ayının gelmesiyle denetimlerini sıklaştırdı. Ramazan denince hiç şüphesiz akla ilk gelen ramazan pidesinin üretim aşamasını tek tek denetleyen ekipler, üretimde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, pide yapımında kullanılan malzemelerin temizliği, kalitesi ve son kullanma tarihleri ile pidelerin belirlenen gramajlarda üretilip üretilmediğine baktı.

Tespit edilen eksikliklerde esnafları uyararak yapılması gerekenleri söyleyen ekipler ayrıca birçok işletmeye idari yaptırım uyguladı.

Yapılan denetimlerin amacının halk sağlığını korumak ve esnafın da kaliteli hizmet vermesini desteklemek olduğunu vurgulayan ekipler, ramazan ayı boyunca sahada olacaklarını ve gıda denetimlerine devam edeceklerini belirtti. - ANKARA